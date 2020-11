Miljoenen voor Drenthe, maar 'nog geen reden voor een groot feest'

Noord-Nederland krijgt 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Met dat geld kunnen de provincies onder meer geholpen worden om de omslag te maken naar groene en duurzame energie. Volgens gedeputeerde Henk Brink is dit het resultaat van goede samenwerking in het Noorden. "Dit bedrag hadden we niet zomaar binnen", vertelt hij op Radio 1.

"We hadden goede plannen, als Noord-Nederland zijn we gezamenlijk opgetrokken. Want we staan als regio voor een grote uitdaging." Brink wijst onder meer naar het stopzetten van de gaswinning. "Daardoor gaan zo'n twintigduizend banen verloren. We hebben nieuwe werkgelegenheid nodig. De plannen daarvoor hebben we ingediend."

Geen groot feest

De toekenning van de miljoenen vindt Brink geen reden voor een groot feest. "Ik ben niet ontevreden, maar we kunnen pas een feestje vieren als we over de streep zijn. En dat is als mensen weer aan het werk zijn en als de vergroening is doorgezet. Maar we hebben de infrastructuur ervoor, het bedrijfsleven denkt mee en de kansen liggen er om het voor elkaar te krijgen."

Volgens de Drentse provinciebestuurder kan er dan over vijf jaar worden gezegd 'dat het geld goed is besteed, er nieuwe banen zijn gekomen en de innovatie is aangejaagd'. "En dan ben ik pas echt tevreden", besluit Brink.

Lees ook: