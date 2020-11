Drie Drentse campings krijgen titel 'topcamping'

Het gaat in onze provincie om Camping De Norgerberg in Norg, Landgoed De Berenkuil in Grolloo en Vakantiepark Witterzomer in Assen. Dat laatste park is nieuw in de lijst, waar in totaal 191 campings in Europa op staan. 55 daarvan liggen in Nederland. "Dat geeft aan dat het kwaliteitsniveau van Nederlandse campings hoog is", aldus de ANWB.

Inspectie

Het predicaat ANWB Topcamping wordt gegeven als de camping die wordt beoordeeld, de maximale score van vijf sterren krijgt. Tijdens de keuring wordt onder meer gekeken naar sanitair, het terrein, zwemfaciliteiten, recreatie, winkels en horeca.

De campings met de maximale score, hebben volgens de ANWB prachtig sanitair, een geweldig terrein en heel veel voorzieningen.

