Recordaantal waarnemingen op natuurplatform Waarneming.nl

Zestig procent van de waarnemingen is ook al gecontroleerd, meldt Nature Today. "Dat is belangrijk om de betrouwbaarheid van de dataset te verhogen", aldus Timo Roeke van Waarneming.nl. "Doordat het invoeren en controleren van waarnemingen op de site een vlot proces is, is het platform bij uitstek geschikt voor het signaleren van nieuwe trends. Het vroeg opsporen van schadelijke soorten bijvoorbeeld."

Top drie

De landelijke top drie van meest waargenomen soorten bestaat uit roofvogels: de buizerd op een met meer dan 124.000 waarnemingen, de grote zilverreiger op twee met 86.385 waarnemingen en de torenvalk op drie met 85.854 waarnemingen. Ook in Drenthe zijn dit de meest waargenomen dieren. Roofvogels vallen op en spreken tot de verbeelding, het is daarom geen verrassende top drie. Bedenk wel dat de top drie aangeeft van welke soorten het meest een waarneming wordt doorgegeven. Het betekent niet dat deze dieren het meest voorkomen in ons land.

Dubbele groei

Niet alleen het aantal waarnemingen is gegroeid, ook het aantal mensen dat observaties doorgeeft is toegenomen. Dit heeft wellicht met de coronacrisis te maken: mensen zitten veel meer thuis en zijn rondom eigen huis en tuin op zoek gegaan naar flora en fauna. Bovendien maakt het platform sinds vorig jaar gebruik van automatische beeldherkenning. Met de ObsIdentify-app weten waarnemers die een foto uploaden binnen een seconde om welke soort het gaat.

Hierdoor neemt het aantal incidentele waarnemers toe. "We zijn begonnen met een vaste kern van donkergroene gebruikers zoals wij ze noemen, mensen die verstand hebben van de natuur en weten wat ze zien. Dankzij de app kunnen ook niet-natuurkenners waarnemingen doorgeven", aldus Roeke. In 2020 hebben tot nu toe 5.290 Drentse waarnemers 508.424 waarnemingen doorgegeven en 171.000 foto's geüpload.

Grote aantallen

Waarneming.nl werd in 2003 opgericht en is een van de grootste natuurplatformen van Nederland. In totaal bevat het platform meer dan 77 miljoen waarnemingen, ruim 18,5 miljoen foto's en 70.000 geluidsopnames, verdeeld over 25.912 soorten. Al deze informatie zorgt voor diepgaande kennis over de biodiversiteit in ons land en kan ingezet worden ten behoeve van natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving.

