Verlichte beestenbende in centrum Emmen

Maar liefst dertien verschillende dieren hangen en staan in het centrum. Alle dieren zijn verlicht: de pooldieren wit en de tropische dieren goud. Nog nooit werden eyecatchers op deze schaal geplaatst in een binnenstad in Noord-Nederland.

Laurens Meijer is centrummanager van de stad Emmen. Twee jaar geleden kwam hij met het idee om deze beelden in Emmen te plaatsen. "Het begon op een kerstbeurs in Frankfurt. Hier waren acht grote hallen vol met kerstspullen. Daar zag ik deze zogenoemde eyecatchers staan. Ik dacht direct: dit moeten wij ook hebben in Emmen. Een hele gave verbinding tussen ons dierenverleden, het heden en de toekomst."

De imposante leeuw, een van de grotere eyecatchers in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Vrolijkheid

Het plan heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad vertelt Laurens Meijer. "Ik heb twee weken geleden de vergunning pas rond gekregen, terwijl we al twee jaar aan het project werken. Het is niet alleen een project met een groot budget, maar de vergunningsprocedure ging niet zonder slag of stoot."

Meijer is blij dat het project toch doorgaat, want hij vindt het belangrijk voor de stad Emmen. "De lichtjes zijn heel gezellig natuurlijk. Maar je ziet ook dat het veel kijkers trekt. Mensen komen hierheen om de route te wandelen en alle dieren te bekijken. Mensen zijn wel toe aan een beetje vrolijkheid en je kan de dieren bekijken op veilige afstand", vertelt de centrummanager.

Emmen Vlinderstad

De keuze voor de verschillende dieren is gebaseerd op dieren die voorheen in het Noorder Dierenpark stonden of tegenwoordig in Wildlands. "Het moet lijken alsof er dieren uit Wildlands zijn gebroken, of juist weer teruggekomen zijn uit het verleden", verklaart Meijer.

Zo hangen er op het Marktplein bijvoorbeeld drie reusachtige vlinders. "We hadden vroeger natuurlijk de vlindertuin, onze stad heet Emmen Vlinderstad en het project is van Winkeliersvereniging Emmen Vlinderstad. Dus de vlinders zijn zeker toepasselijk", concludeert Meijer.

Ook de komende jaren, rond de winterperiode, zullen de dieren te zien zijn door de stad. De vergunning die de organisatie kreeg is voor tien jaar.