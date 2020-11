Adviesbureau onderzoekt opties voor veiligere Hoofdweg Eelde

Hoe kunnen fietsers veilig over de Hoofdweg in Eelde? En moet de snelheid op deze weg verlaagd worden? Het zijn vragen waarover een verkeerskundig adviesbureau zich gaat buigen.

Het bureau is ingeschakeld door wethouder Hanneke Wiersema na overleg met de aanwonenden van de Hoofdweg. Er wordt al jarenlang gesproken over de onveilige verkeerssituatie op de Hoofdweg in Eelde en de manier waarop de weg veiliger kan worden.

300.000 euro subsidie

Voor de herinrichting van de Hoofdweg ontvangt de gemeente Tynaarlo een subsidie van de provincie van ruim 300.000 euro. De aanbestedingsprocedure van dit project had voor de kerst van vorig jaar klaar moeten zijn. Dat lukte niet en daarom kreeg de gemeente Tynaarlo een jaar uitstel. Nog een keer om uitstel vragen aan de provincie is niet mogelijk.

Daarnaast kan er ook niet te veel aan de plannen veranderen, want dan moet de provincie ze opnieuw beoordelen. De provincie heeft een subsidie toegekend op basis van het eerste plan, de vraag is wat er nog van dat plan over is als het opnieuw bekeken wordt door een onderzoeksbureau. Zo willen omwonenden graag dat de snelheid op de weg verlaagd wordt van 50 naar 30-kilometer per uur. De gemeente is hier geen voorstander van en de provincie subsidieert op dit moment geen 30-kilometerwegen.

De komende dagen stuurt de gemeente een brief over de kwestie naar de provincie.

Landelijke expertise

Naast het advies dat het verkeerskundig adviesbureau uitbrengt, wordt ook landelijk onderzocht hoe wegen zoals de Hoofdweg het beste kunnen worden ingericht. De gemeente Tynaarlo is met twee partijen in gesprek en maakt gebruik van hun expertise op het gebied van dit soort wegen. De uitkomst van het landelijk onderzoek zal dus ook meegenomen worden in de overweging over de inrichting van de Hoofdweg.

Naast de snelheid maken omwonenden zich ook zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers. De weg is volgens hen smal en staat vaak vol met obstakels zoals geparkeerde auto's of containers. De gemeente deelt de zorgen van de inwoners en is van plan is te kijken naar wat er moet gebeuren om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen.

Onbeantwoorde vragen

Het is de bedoeling dat er in de toekomst weer inloopavonden worden georganiseerd voor aanwonenden. Op die manier kunnen zij hun ideeën over de invulling van de Hoofdweg geven. Er zijn veel inwoners die per mail of brief reageren op de herinrichtingsplannen van de weg, maar volgens Anneke Lubbers van de PvdA komt hier weinig reactie op.

Het college erkent dat een aantal brieven en mails nog niet is beantwoord. "We kijken nu welke vragen nog openstaan. Als we antwoord kunnen geven dan doen wij dat, waar we nog geen antwoorden hebben, koppelen we dat terug", aldus het college.

Wat is er aan de hand met de Hoofdweg? De Hoofdweg in Eelde moet flink worden aangepakt. Het fietspad staat bekend als slechtste fietspad van Drenthe. Geparkeerde auto's blokkeren volgens bewoners de doorgang en er zijn volgens hen maar weinig veilige oversteekpunten. Het plan om de Hoofdweg opnieuw in te richten ligt er al langer, maar stuit op kritiek. Al eerder moest de gemeente in opdracht van de raad terug naar de tekentafel vanwege klachten van bewoners over de 'levensgevaarlijke situatie' die kan ontstaan.

