Inwoners Assen maken meeste gebruik van hulp in huis

85 van de 1000 inwoners in Assen maken gebruik van huishoudhulp, een rolstoel, traplift of ondersteuning met persoonlijke verzorging via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Emmen zijn het er 83, in Hoogeveen 81, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In Coevorden (51) is het gebruik het laagst van Drenthe. Van Noordenveld zijn geen cijfers bekend.

Stijging

In de Groningse gemeenten Oldambt en Stadskanaal is het Wmo-gebruik het hoogst in Nederland. Landelijk maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van de ondersteuning tijdens de eerste zes maanden van 2020. Vijf procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het zorgt voor oplopende kosten bij gemeenten.

Want sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Het lukt veel gemeenten niet om de juiste hulp te leveren voor het bedrag dat ze daarvoor van het Rijk krijgen. Gevolg is dat veel gemeenten tegen financiële tekorten aanlopen. Begin juli trokken daarom veel wethouders en burgemeesters vanuit heel het land naar Den Haag om aandacht te vragen voor de tekorten.

Verschillende Drentse gemeenten, zoals De Wolden en Hoogeveen, hebben al bezuinigingen op de Wmo aangekondigd. Zo krijgen gebruikers minder (minuten) huishoudhulp.

Lees ook: