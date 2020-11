Maradona in actie in Meppen: 'Publiek kon hem aanraken'

Met de dood van Diego Maradona is de voetbalwereld een van de beste spelers aller tijden verloren. De Argentijn speelde in zijn loopbaan door heel Europa, en kwam uit voor clubs als Napoli en FC Barcelona. Met die laatste club speelde hij op 3 augustus 1982 een oefenwedstrijd tegen het Duitse SV Meppen, net over de grens bij Emmen. "Het was een enorme stunt", vertelt Wim Mensen, die de wedstrijd van dichtbij mocht beleven.

De in Zandberg wonende sportliefhebber kon bij het duel aanwezig zijn door zijn vriend Gerd van Zoest, destijds manager van SV Meppen. "De club vierde het 70-jarig jubileum, waardoor er iets georganiseerd moest worden. Uiteindelijk kwam er een telefoontje uit Barcelona", vertelt Mensen. De Spaanse club ging op trainingskamp naar Sportcentrum Papendal, waardoor een oefenduel met SV Meppen best goed uitkwam.

Niet meer betaald voor Maradona

"Van Zoest was overdonderd. Maar aan het oefenpotje hing natuurlijk ook een prijskaartje. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen", vertelt Mensen. "Een voordeel voor de Duitse club was dat Maradona nog niet onder contract stond bij Barcelona, toen de afspraak voor de oefenwedstrijd werd gemaakt. "Anders had het allemaal veel meer gekost", zegt Mensen. "Maar SV Meppen had alles goed geregeld."

Mensen, die zelf meer dan 25 jaar in Gasselte woonde, was een van de eersten die van de komst van het oefenduel afwist. "Bij elke bijzondere wedstrijd belde Van Zoest mij op. Dan moest ik affiches van de wedstrijd ophangen op allerlei plekken. Ik wist dus gelijk dat de Duitse club het op ging nemen tegen het grote FC Barcelona."

(Tekst gaat verder onder de video)

Maradona speelde met FC Barcelona tegen SV Meppen

Doelpunt en dikke nederlaag

Uiteindelijk kwam de grote Diego Maradona naar Duitse Meppen, waar hij een helft in actie kwam en tekende voor een doelpunt. "Het was een geweldige avond", vertelt Mensen over het oefenduel. "Het ging de hele wereld over. In Duitsland wordt nog vaak aandacht besteed aan de wedstrijd." Uiteindelijk ging Meppen met 5-0 onderuit tegen de Spanjaarden, maar dat mocht de pret niet drukken.

"De aankomst van de spelersbus was al een grote optocht. Iedereen deed geweldig z'n best om alles in goede banen te leiden. Van Zoest was een soort bodyguard", kijkt Mensen terug. "Maar Maradona was heel benaderbaar en aardig tegen de kinderen die op hem afkwamen. Zij hadden de avond van hun leven." Bovendien was de inmiddels overleden voetballegende topfit. "Hij wilde er echt wat van maken, en dat straalde hij ook uit."

Gemoedelijkheid

Mensen blikt terug op de vriendschappelijkheid die rond het duel heerste. "Het was prachtig weer, en controle was er nauwelijks. Mensen konden de voetbalheld gewoon aanraken. Maradona had zelf ook een hele club aan familie of vrienden meegenomen, die gewoon langs het veld ging zitten. Voor hen moesten nog nog allemaal bankjes komen."

Volgens Mensen heeft het spelen van de wedstrijd de stad Meppen en de regio Emsland erg goed gedaan. "Het was de beste zet die ze konden doen. Dit blijft voor de eeuwigheid bewaard", concludeert hij. "Nu lopen sommige Argentijnen te huilen op straat, omdat Maradona is overleden. En van zijn dood ga ik toch ook een beetje sidderen."