Gemeente Emmen: 'Baasje mét hond Cyra garantie voor ellende'

Het is uitgesloten dat zij haar hond terug krijgt, zei een woordvoerder van de burgemeester vandaag in Den Haag. Hond en baas samen zouden garant staan voor veel ellende en overlast. "Wij maken ons daar grote zorgen over, want de hond valt mensen aan."

Rijtje bijtincidenten

De viervoeter is betrokken bij meerdere bijtincidenten. Cyra zit sinds de in beslagname in augustus vorig jaar, al meer dan een jaar in een asiel in Beilen. Het baasje van Cyra woont niet meer in dezelfde buurt waar de hond in beslag is genomen. Ze heeft een nieuwe sociale huurwoning gekregen. "In het huurcontract is opgenomen dat ze geen huisdieren mag hebben, dus de hond kán niet eens terug", zegt de woordvoerder.

Advocaat van de eigenaresse stuurt aan op een gedragsonderzoek van de hond dat gericht is op terugkeer naar de Emmense. Daar wil de gemeente niet aan meewerken. Op de universiteit van Utrecht is uitgezocht dat Cyra 'de weg kwijt is' en dat dit vermoedelijk komt omdat het dier is verwaarloosd.

De advocaat wil voorkomen dat de hond wordt herplaatst bij een nieuwe baas. Dat zou binnen een jaar na in beslagname gebeuren, maar daar is nog niets van terecht gekomen.

Bodemzaak

Op 10 februari volgend jaar dient de bodemzaak bij de Raad van State. Die gaat onder andere over de vraag of de burgemeester een lastige hond mag laten euthanaseren als voor het dier geen geschikte herplaatsing wordt gevonden. De rechtbank Noord-Nederland heeft afgelopen juni de in beslagname van Cyra goedgekeurd, maar de euthanasie werd verboden. Daar doet de Raad van State volgend jaar in hoger beroep uitspraak over.

In de zaak van vandaag doet de voorzieningenrechter naar verwachting over een week uitspraak.

