Buslading computers voor Asser minima: 'Ik ben flabbergasted'

"Ik ben echt flabbergasted", zegt projectleider Dirk Hendrikse van Assen Digitaal. "Toen ik dat telefoontje vorige week vanuit Hilversum kreeg, wist ik even niet hoe ik het had. Dit had ik niet durven dromen. Fantastisch is dit."

'Het werden steeds meer'

Het eerste goede bericht was dat er honderd desktops voor het project in Assen bestemd waren. "Maar het werden er uiteindelijk steeds meer. We gingen van 100 naar 120, en nu blijken het er maar liefst 180 te zijn", roept Hendrikse opgetogen.

Chauffeur Wouter van de Water van Beeld en Geluid is er 'graag helemaal voor vanuit Hilversum komen rijden'. "Het is toch prachtig dat we op deze manier onze computers kunnen laten hergebruiken. Zo doen we mensen er een groot plezier mee, die het wat minder hebben."

Koe bij de horens

Het mediamuseum van Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum staat voor een grote reconstructie. "We hoorden toevallig vorige week, via de radio, over dit project in Assen, waarbij computers dus een tweede leven krijgen. Toen hebben we gelijk de koe bij de horens gevat en met de mensen van Assen Digitaal gebeld. We dachten meteen: 'Dat is een goede bestemming voor onze computerbakken'. Een mooie manier van recycling", aldus Wouter van de Water, die namens Beeld en Geluid de gratis partij computers aflevert.

Wouter van de Water (r) van Beeld en Geluid helpt mee de computers uitladen: 'Dit is een prachtig initiatief' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Half jaar mee vooruit

Projectleider Dirk Hendrikse heeft al gezien dat de lading computers 'heel goed spul' is. "Dit zijn prachtige desktops. Hier kunnen we echt wel een half jaar mee vooruit. De ICT-dagbesteding van Alétho kan de mannen hiermee weer maanden aan het werk zetten, om ze helemaal gebruiksklaar te maken voor de Asser minima. Dit is echt een win-winsituatie."

Ondertussen heeft Assen Digitaal ook elf laptops gekregen van het Asser IT- en Telecombedrijf TCA. "Die gaan we doneren aan mensen die een opleiding doen, maar weinig geld te besteden hebben om zo'n draagbare computer aan te schaffen. Daar is ook behoefte aan", aldus Hendrikse.

Projectleider Dirk Hendrikse van Assen Digitaal (midden) is flabbergasted over de donatie van 180 computers (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Nog toetsenborden en schermen

Hendrikse is verguld met alle gulle giften. Maar er is tegelijkertijd, dankzij die lading van 180 gratis desktops, wel 'extra werk aan de winkel'. "Want met alleen een computerbak, daar heb je nog geen volledige computers voor de minima mee. Dus ik moet nu stevig gaan lobbyen voor toetsenborden, computerschermen, muizen en kabels. Want als we een gebruiksklare computer willen afleveren, dan moet natuurlijk wel alles erop en eraan. Dus als er nog bedrijven zijn die nog wat hebben liggen: wij kunnen het zeer goed gebruiken", besluit hij strijdvaardig.

Bekijk hieronder de video over de vele computers die in Assen geleverd zijn.

Assen Digitaal is een project dat onlangs in Assen is opgezet door Dirk Hendrikse. Gebruikte computers krijgen zo een tweede leven bij Asser minima, die er zelf geen geld voor hebben, maar een computer hard nodig hebben. Met behulp van deelnemers van de ICT-dagbesteding van Alétho worden afgedankte computers helemaal klaargemaakt voor een tweede leven. Vaart Welzijn zorgt er uiteindelijk voor dat de computers op de juiste plek terecht komen.

