Zwemstichting stuurt brandbrief: 'Water staat aan de lippen'

Er zijn grote zorgen over de financiƫle situatie van zwembaden en zwemscholen. In een brandbrief aan leden van de Tweede Kamer schetst de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid de problemen. Naast het geld is ook de plotselinge onderbreking van de zwemlessen door de coronacrisis een probleem, volgens voorzitter Shiva de Winter.

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) wil dat zwembaden en zwemscholen meer aandacht krijgen. Want anders zouden er grote problemen kunnen ontstaan.

De Winter hoopt dat de Tweede Kamerleden de ernst van de ontstane situatie bij zwembaden en zwemscholen ter sprake brengen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zwemles ook les

Zwemles moet volgens De Winter dezelfde status krijgt als lessen op de basisschool. Dan kunnen de zwemlessen minder makkelijk stopgezet worden. Zwemles is volgens hem ook les. "Dat kan er toe bijdragen dat een eventuele herhaling, rondom het sluiten van zwembaden en het staken van zwemlessen, voorkomen kan worden", zegt hij.

"De opgelopen 'schade' is ook gedurende deze korte sluitingsperiode duidelijk waarneembaar", vervolgt De Winter. "Gevoelige kinderen hebben zelfs na zo'n korte stop een terugval. Deze kinderen hebben weliswaar geen stem, maar dat neemt niet weg dat ze gedupeerd zijn."

Financiële tekorten

De Winter gaat er vanuit dat de Rijksoverheid zorgt voor een steunpakket voor zwembaden en zwemscholen. "Op de gesubsidieerde gemeentebaden na, zijn de zwemscholen en zwembaden in acute nood door de maatregelen", aldus de voorzitter.

"Directe steun is dan ook de enige oplossing. Als de zwemscholen pas in de loop van 2021 worden gecompenseerd is het voor veel zwemscholen te laat. Dit zou een zeer oneerlijke situatie zijn waarbij marktpartijen het onderspit delven ten opzichte van de gesubsidieerde zwembaden. Het water staat spreekwoordelijk aan de lippen, de kwaliteit, continuïteit en dus de veiligheid zijn in het geding."

Duidelijkheid

Het is niet de eerste keer dat De Winter in de pen klimt. Al eerder stuurde de NSWZ een brandbrief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer om met spoed aandacht te vragen voor de problematiek in en rondom de zwemlessen in Nederland.

Daarna diende De Winter een WOB-verzoek in, om de overheid te dwingen tot openheid van zaken over de beslissing. Daar is geen informatie bij vrijgekomen, en De Winter heeft er geen vertrouwen in dat het nog succes oplevert. "Hierover wordt voornamelijk gezegd dat de inzage hierin vertraging oploopt en dit vanzelf openbaar komt."

De Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) is opgericht met het doel de water- en zwemveiligheid van Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zo schrijft de organisatie op hun website.

