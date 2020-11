Milieudefensie wil inzicht in vervanging pijp gasput Nijensleek

Energiebedrijf Vermilion wil niet dat een werkprogramma voor het vervangen van een twee kilometer lange metalen pijp in een oude gasput in Nijensleek openbaar wordt. Dat bleek vanochtend tijdens een zitting van de Raad van State.

Milieudefensie Westerveld wil meer inzicht krijgen in de manier waarop Vermilion te werk gaat. Het bedrijf houdt zich bezig met het opsporen van kleine gasvelden en probeert daar winst uit te halen.

Belangrijke informatie

Als de Raad van State het werkprogramma over de gasput van Nijensleek openbaar maakt, betekent dat een belangrijke principiële uitspraak. "Dan kunnen voortaan ook andere werkprogramma's opvragen", vertelt Alie Eiting van Milieudefensie. Bovendien staat volgens haar waardevolle informatie in de werkprogramma's.

Vermilion probeert dit juist te voorkomen met een hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter. De advocaat van het Canadese bedrijf zei dat Vermilion er niet op uit is om alles in het geheim te doen. De reden om werkprogramma's niet naar buiten te brengen, is omdat concurrenten dan kunnen zien hoe Vermilion werkt. Daarnaast is volgens de raadsman de al openbaar gemaakte informatie over de pijp veel informatiever, waardevoller en helderder dan wat in het werkprogramma staat.

De directeur van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sprak zich al eerder uit voor het openbaar maken van het werkprogramma. Er zou geen gevoelige informatie in staan waar concurrentie mee aan de haal kan gaan.

Vervanging van pijp

De oude gasput in Nijensleek wordt gebruikt voor het in de grond pompen van water dat bij gaswinning vrijkomt. De roestige pijp in deze gasput werd vervangen, omdat anders vervuild water in de ondiepe bodem terecht kon komen. Volgens Vermilion is de kans klein dat dit gebeurt klein, omdat alleen de binnenste pijp was doorgeroest.

De Raad van State doet begin volgend jaar uitspraak.

Lees ook: