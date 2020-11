Studenten Hoogeveen bouwen tiny house op waterstof

Hoewel een tiny house tegenwoordig niet meer zo uniek is, is dit project wel bijzonder. Want het bouwwerk bestaat volledig uit duurzame en herbruikbare materialen. Bovendien draait het huisje op waterstof, en die techniek is nog niet zo bekend.

Kraanwater

Bij het project zijn dan ook veel bedrijven en instellingen betrokken. Het is mede op initiatief van gemeente Hoogeveen, die ook de nieuwe woonwijk Nijstad-Oost volledig op waterstof wil laten draaien. Daarnaast stapt de wijk Erflanden ook over op waterstof, waar het nu nog gebruik maakt van aardgas.

Student Max Veijer legt uit hoe dat werkt. "Het principe is eenvoudig. Je laat stroom door kraanwater lopen en dan creëer je waterstof. Het is dus niet alleen toepasbaar voor auto's en motoren maar ook in huizen."

Pioniersfase

De studenten zitten in een pioniersfase. Er is een speciaal lespakket ontwikkeld om hen meer te leren over het toepassen van duurzame energie. Ook hoopt de opleiding hiermee nieuwe studenten voor techniek te interesseren. Als de bouw klaar is voldoet het kleine huisje aan alle wooneisen en kan er ook daadwerkelijk in gewoond worden.

Regelgeving

Maar voordat er mensen in komen wonen, doet het gebouw een tour door de regio. "Op die manier willen we de combinatie waterstof en wonen zichtbaar maken en daarmee ook laten zien dat het veilig is. De veiligheid wordt uiteraard uitvoerig gecheckt en nieuwe regelgeving is in de maak", zegt docent Alco Otten.

Otten denkt dan ook dat deze techniek een mooie toekomst heeft, maar dat zal volgens hem niet al in de komende jaren zijn. "De transitie zal wel wat meer tijd nodig hebben, maar ons leidingwerk in Nederland is zo uniek dat ik denk dat we wel 80% van de huizen kunnen aansluiten op waterstof."

