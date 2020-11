Kat bezorgt brandweer lastige klus: 'Hij beet door handschoen heen'

De kat had in het binnenste van een Peugeot een schijnbaar lastige verstopplek uitgekozen. Het huisdier werd ontdekt na een ritje van tien kilometer, toen de bestuurster bij het uitstappen gemiauw onder de motorkap vandaan hoorde komen.

'Wonderbaarlijk'

"De vrouw heeft zelf nog onder de auto gelegen, maar het bleek niet eenvoudig om de kat te bevrijden. Echt wonderbaarlijk hoe vast dat diertje zat", vertelt conciërge Pieter Kroes van het Drenthe College. Hij hoorde de vrouw gistermiddag aan en schakelde daarna de hulpdiensten in.

"De kat zat bij de aandrijfas naar het linkervoorwiel", weet Kroes. "De brandweer heeft het wiel en de binnenkap moeten verwijderen om de reddingsactie te kunnen uitvoeren. Door de auto in een andere versnelling te zetten konden ze nog beter bij de kat komen."

Akelig geluid

Volgens de conciërge was de harige verstekeling geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. "Sterker nog: hij beet zelfs door de handschoen van een brandweerman heen. Het was natuurlijk ook een heel avontuur voor dat beestje. Hij maakte een akelig geluid en zette grote ogen op. Gelukkig heeft hij niet dicht in de buurt gezeten van een onderdeel dat heet werd, anders had het verkeerd kunnen aflopen."

De kat bleek na het uitlezen van de chip een bekende van het personeel van de dierenambulance. "Ze zeiden dat hij een reislustig type is, want deze kat was al vaker op pad gegaan", zegt Kroes. "Na zijn bevrijding wilde hij direct weer vluchten, maar dat werd voorkomen. De kat zag er naar omstandigheden behoorlijk goed uit. Alleen de vacht was een beetje smerig, wat olieachtig."

Operatie

De eigenaresse van de auto heeft van de reddingsactie weinig meegekregen. "Zij had een afspraak bij de kappersopleiding en heeft haar autosleutels afgegeven", aldus Kroes. "Toen ze weer naar buiten kwam, was alles al achter de rug en zat haar auto weer in elkaar." Zonder kat, deze keer. Het diertje werd meegenomen in de dierenambulance. "Het was een hele operatie", stelt de conciërge vast. "Mooi dat het uiteindelijk zo goed afliep."

De kat is inmiddels terug bij zijn baasje in Emmen, laat een woordvoerder van Stichting DAR Dierenambulance Emmen-Coevorden weten. "Hij mankeerde eigenlijk niets. Het beestje was alleen wat geschrokken."

