Black Friday, Sinterklaas en Kerst: Miljoenen pakketjes vliegen er dagelijks doorheen bij PostNL

"Sinds de lockdown van maart zien we al een gigantische piek, die bleef heel de zomer stabiel. En daar komt nu dus nog een extra piek overheen die nog forser is", vertelt PostNL-depotmanager Marja Wietsma.

Alle hens aan dek

Alle Nederlanders kennen zo langzamerhand het mantra van minister-president Mark Rutte wel: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het echt nodig is. En dat heeft sinds het begin van de coronacrisis meteen gevolgen gehad voor het aantal online bestellingen, die stegen namelijk.

En dus was het alle hens aan dek bij pakketbezorgers om de drukte aan te kunnen. PostNL verhoogde al tijdens de eerste lockdown in maart zijn capaciteit met 40%. En met de feestdagen in het vizier schalen ze nog eens met zo'n 30 tot 40 procent op. Dat wil zeggen dat er zo'n duizend extra bezorgers worden ingehuurd en het aantal bezorgritten omhoog gaat van 4500 naar 5500 per dag.

Pakketbezorger Wilfred de Klein ziet de drukte met vertrouwen tegemoet:

"We merken ook wel dat mensen die het eerst niet gewend waren om online te bestellen, dat die nu toch ook doen. Dus we komen ook op meer adressen waar we eerst nog niet kwamen", vertelt Wietsma over de toenemende drukte.

Kerstman van Assen-Oost

Eén van de pakketbezorgers die de komende weken een tandje bij moet zetten is Wilfred de Klein. Al jarenlang rijdt hij met een grote glimlach door Assen-Oost. "Ik heb zo'n driehonderd pakketjes in de auto die ik vandaag moet bezorgen. En we rijden vandaag ook nog eens met twee man extra", vertelt hij tijdens het inladen van zijn bus.

"Ja het is absoluut te doen. Het is een leuke, drukke baan. Als je het eenmaal in de vingers hebt dan breng je zo honderden pakketjes op een dag. En het leuke is, mensen zijn altijd blij als wij langs de deur komen." Op de vraag of hij zich een soort van kerstman van Assen-Oost voelt begint hij te lachen: "Ja dat klopt eigenlijk wel!"

Bezorgd over de drukte is de pakketbezorger niet, maar stiekem kijkt hij ook wel uit naar iets rustigere dagen: "Dan gaan we even weer bijkomen, maar de komende weken halen we ook echt enorm veel plezier uit ons werk."

Schipper hoopt dat klanten de lokale ondernemers niet vergeten. (Rechten: RTV Drenthe)

Lastig voor kleine winkels

De boodschap van het kabinet was duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis. Daardoor kopen dit jaar nog meer mensen hun cadeaus online. En dat is een crime voor lokale winkeliers.

"Dat is heel lastig", zegt Linda Schipper, van kinderboekwinkel Rapunsel in Assen. "Ik snap dat de overheid het zo benoemt, maar wij willen natuurlijk wel graag dat de mensen naar de winkel komen."

Het is het persoonlijke advies waarmee je je probeert te onderscheiden" Linda Schipper, boekhandelaar

Bij deze boekwinkel hebben ze ook een webshop, maar daarmee is het onmogelijk om te concurreren met grotere online warenhuizen. "Mensen typen de titel van een boek in en dan staat bol.com bovenaan", zegt Schipper.

En ook al mogen ze bij deze boekhandel naar eigen zeggen nog niet klagen, toch hopen ze dat mensen de charme van het door winkelstraten struinen niet vergeten.

"Wij zijn natuurlijk klein maar fijn dus je hoopt dat de mensen daarvoor kiezen. Het is het persoonlijke advies waarmee je je probeert te onderscheiden"