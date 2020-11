Wittevener Roy Meijer nieuwe voorman agrarische jongeren

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe voorzitter. Roy Meijer is unaniem verkozen. De 27-jarige melkveehouder boert in Witteveen en was de afgelopen twee jaar al voorzitter van de Drentse NAJK-poot, maar promoveert nu.

Hij werd overdonderd door de reacties. "Ik ben altijd een man geweest die achter de schermen dingen regelde voor de sector", reageert hij. "Ik ben echt stil van alle reacties, dat is echt heel leuk en geeft de burger moed. Ik krijg er veel energie van!"

Brandjes blussen

Meijer neemt de voorzittershamer over van Andre Arfman. Hij wil Arfmans lijn volgen, maar hoopt iets meer tijd vrij te kunnen maken om een langetermijnbeleid samen te stellen. "Er kwam de laatste tijd veel op ons af", vervolgt Meijer.

"Als iemand in de Tweede Kamer roept dat de helft van de boeren bedrijven dicht moet, dan helpt dat niet. Andre was daarom vooral bezig met brandjes blussen. Ik hoopt dat ik de blik weer op de toekomst kan richten. We moeten scherp hebben waar we over dertig jaar willen staan."

Een van de onderwerpen waar Arfman heel enthousiast over is, heet 'Boer zoekt Boer'. Geen liefdesprogramma, al heeft het er iets van weg. "Hierin zoekt een boer een zakelijke relatie", vertelt Meijer.

"We vinden het belangrijk dat mensen, wiens ouders geen boer zijn, ook boer kan worden. Een boerderij overnemen gaat veel makkelijker als deze van je ouders is. Een hectare land gaat in Drenthe pas vanaf 45.000 euro per hectare, oplopend tot 90.000 euro. Als je ouders een deel schenken is dat te doen, als je zelf alles moet kopen is het een hele opgave. Daarom hebben we Boer zoekt Boer, want niet elke boer heeft een opvolger onder de kinderen en niet elke potentiële boer heeft een landbouwer als vader. Zij moeten met elkaar in gesprek."

Infrastructuur

Het is een probleem wanneer boeren elkaar niet kunnen vinden en er daardoor onnodig veel boerderijen moeten sluiten, stelt Meijer. "We hebben de afgelopen 100 jaar een enorme kennissituatie opgebouwd, ook met alle bedrijven die er omheen hangen. Als veel boerderijen stoppen, maak je de infrastructuur kapot die voor Nederland over de wereld kwaliteitsproducten verkopen. Dat moeten we niet willen. Het grootste deel van Nederland is nog landbouwgrond. Dat maakt ons de grootste landschapsonderhouder van Nederland. Wie gaat de natuur onderhouden als wij weg zijn? Je kunt er allemaal woningen van maken, maar ik weet niet of dat ideaal is voor de landschapsdiversiteit."

Webcam

Zijn ouders zijn op Meijers nieuwe functie voorbereid. De afgelopen maanden konden ze alvast wennen aan de nieuwe uitdaging van hun zoon. "Ik ben de afgelopen tijd goed ingewerkt. Daarnaast hebben we een geweldig team op onze boerderij in Witteveen. Zonder die jongens had ik nooit dit bestuurswerk kunnen doen. We hebben 250 koeien en die zijn in goede handen."

Toch zal het Meijers' ouders bevallen dat er, ook bij he NAJK, voorlopig veel thuisgewerkt wordt. "Veel gaat digitaal en dat is ideaal. Ik doe de overall uit, pak even een nette trui en doe de webcam aan. Daarna kan ik meteen weer de stal in!", besluit Meijer.

