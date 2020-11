Tientallen miljoenen voor aanpak A28 en spoor naar Duitsland

Uit het MIRT-rapport blijkt dat er veel (internationaal) vrachtverkeer op de A28 en de A37 rijdt. De provincie Drenthe verwacht dat het vrachtverkeer verder zal toenemen door de verdubbeling van de E233 in Duitsland. Ook is de A28 een relatief onveilige weg, stellen de onderzoekers.

De meeste ongelukken binnen Drenthe zijn bij de knooppunten Hoogeveen en Lankhorst. Daarom wordt er 6,4 miljoen euro geïnvesteerd in aanpassingen aan de weg bij Hoogeveen en 1,7 miljoen euro bij Lankhorst. De aanpak moet de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Meer asfalt tussen Hoogeveen en Lankhorst zit er niet in, terwijl dat wel een wens was van de provincie.

Het Rijk stelt ook ruim 8 miljoen euro beschikbaar voor Drentse knelpunten op de A28. Er wordt onder meer 3 miljoen euro gestoken in de op- en afritten bij De Punt en driekwart miljoen bij Fluitenberg.

Trein naar Duitsland

Om het openbaar vervoer tussen Noord-Nederland en Duitsland te verbeteren, investeert het kabinet 10 miljoen euro in de lijn Emmen-Rheine. Op dit moment is die lijn alleen beschikbaar voor goederenvervoer. Eind 2024 moeten ook reizigers de trein kunnen gebruiken. De provincie verwacht dat veel forenzen hier gebruik van gaan maken om naar school of werk te kunnen. Ook komen grote steden als Hannover, Berlijn en Bremen hierdoor 'dichterbij', aldus de provincie.

De bestaande Duitse treinverbinding Rheine-Bad Bentheim-Neuenhaus wordt doorgetrokken naar Coevorden. Zo'n dertig kilometer bestaand goederenspoor wordt omgezet naar reizigersvervoer. Reizigers kunnen via de Vechtdallijn vanuit Emmen straks overstappen in Coevorden op de trein naar Emlichheim, Nordhorn, Bad Bentheim en Rheine. Ook de provincie moet de portemonnee trekken. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten 3 miljoen euro investeren. Eerder werd al bekend dat vanuit Duitsland zo'n 29 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Deze trein moet rijden op het traject tussen Emmen en Rheine (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Sneller met de trein naar de Randstad

Een andere grote wens van onder meer de provincie is om de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad voor 2030 met een half uur te verkorten. Op die manier moeten problemen op de arbeids- en woningmarkt mede worden opgelost. Ook zou het belangrijk zijn voor de economische groei van de regio en kunnen recreatie en toerisme beter gespreid worden.

Volgens de provincie is de bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor nu nog kwetsbaar. Wanneer er een storing is op het traject tussen Meppel en Zwolle wordt een heel deel van land onbereikbaar met de trein.

Bedragen worden hier nog niet genoemd. De regio en het Rijk hebben in het MIRT-onderzoek wel afspraken gemaakt. Zo gaan de NS en spoorbeheerder ProRail volgend jaar onderzoeken of de reistijd tussen Amsterdam-Zuid en Zwolle met minstens een kwartier kan worden verkort. Daarnaast onderzoeken de twee partijen of het bestaande spoor tussen Meppel en Zwolle kan worden verbeterd. Daarbij wordt ook gekeken of het spoor bij station Meppel kan worden versneld en verbeterd.

De provincie zegt dat er 'potentie' is om een half uur tijdwinst te boeken op het traject naar de Randstad. Volgend jaar wordt ook verder in kaart gebracht of dit haalbaar is.

Duurzaam reizen

Drenthe krijgt verder onder meer 765.000 euro voor een zogeheten 'werkgeversaanpak'. Dat is een stimuleringsmaatregel om Drenten duurzamer te laten reizen. Ook wordt er 150.000 euro gestoken in het fietsparkeren bij het station in Emmen.