MVGM stopt als beheerder van Bewonersvereniging Citadel

MVGM stopt als beheerder van de Bewonersvereniging in De Citadel in Assen. Dat is besloten tijdens de laatste vergadering van de bewonersvereniging in het wooncomplex. In januari komt er een vergadering waarin gestemd wordt over een nieuwe beheerder.

Het is sinds enige tijd onrustig in De Citadel rondom de rol die beheerder MVGM speelt binnen het complex.

Woon- en winkelcomplex De Citadel ligt vlak acher de Rolderstraat en bestaat uit huur- en koopwoningen en winkelcentrum Cité. MVGM is beheerder van diverse VvE's (Vereniging van Eigenaren) en van de Bewonersvereniging, maar MVGM Wonen verhuurt namens eigenaar BPL Pensioen ook appartementen in het complex. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de meerderheid van de particuliere huiseigenaren in het pand.

Onafhankelijk

Dat is nooit de bedoeling geweest, laat MVGM-directeur Maarten Vermeulen weten. "Wij zijn onafhankelijk en hebben geen belang. Wij willen er alleen voor zorgen dat onze dienstverlening juist is." Volgens de particuliere huiseigenaren blokkeerde MVGM enkele stemmingen binnen de Bewonersvereniging, waaronder het aanstellen van een nieuwe beheerder.

Volgens Vermeulen is dat altijd gedaan met een steminstructie van pandeigenaar BPL Pensioen. Hij begrijpt dat het voor bewoners kan overkomen dat MVGM een stemming uitbrengt over het eigen bestaan binnen De Citadel. "Wij hopen dat er nu meer duidelijkheid is."

Vinger aan de pols

Peter Boonstra van Bewonersvereniging Citadel ziet de toezegging van MVGM als winst en heeft inmiddels al een nieuwe beheerder op het oog voor de bewonersvereniging. "Maar die hoeft het niet te worden. Het gaat ons erom dat er een nieuwe komt, dat hoeft niet de beheerder te zijn die ik aandraag. Als er maar een andere komt. Als tijdens de vergadering in januari iemand met een goede beheerder aankomt vind ik dat ook prima."

Boonstra houdt nog wel de vinger aan de pols. "Ik ben pas echt blij als er in januari een nieuwe beheerder komt. En dan moet het niet een beheerder zijn met contacten bij MVGM. Er moet echt een onafhankelijke beheerder komen, die goedkoper is."

Hommeles over lichtplan

Een van de aanleidingen voor hommeles in De Citadel was een lichtplan dat werd ingezet door pandeigenaar BPL, omdat meerdere woninghuurders zich onveilig voelden. Het lichtplan kon op een meerderheid rekenen door een stemming in de algemene ledenvergadering.

Maar een meerderheid van de particuliere bewoners was tegen het plan. Onder meer vanwege de kosten. Het lichtplan kost bijna 190 euro per woningeigenaar.

Inmiddels komt Boonstra ook tot de conclusie dat het lichtplan op zich geen slecht plan is. "Daar kom je nu achter. Daar hadden we dus eerder achter moeten komen. We hadden in het hele proces moeten worden meegenomen. Waarschijnlijk waren we dan op hetzelfde plan uitgekomen. Ik hoop dat dat met de nieuwe beheerder beter gaat."

Volgens MVGM is het lichtplan toegelicht, voorafgaand aan de stemming in de algemene ledenvergadering. Boonstra had liever gezien dat de particuliere huiseigenaren eerder meegenomen waren in het proces, en niet vlak voor de stemming.

Lees ook: