Stelling: Ik kan best een dag zonder e-mail

Lijkt er geen einde te komen aan het aantal e-mails dat je dagelijks ontvangt? Laat dan voor een dag je mail voor wat het is. Vandaag is namelijk uitgeroepen tot 'e-mailloze vrijdag'.

De berichten in je inbox zouden zorgen voor de nodige stress, en zijn bovendien tijdrovend. Zo zegt een aanzienlijk deel van alle werknemers zo'n kwart van de dag bezig te zijn met het beantwoorden van werkmail.

Bovendien komt door het stoppen met mailen het persoonlijke contact op de werkvloer mogelijk terug. Je moet dan even langs een collega lopen voor het stellen van een vraag of het doen van een mededeling. Daarentegen is de e-mail een belangrijk communicatiemiddel, dat we met het vele thuiswerken misschien niet kunnen missen.

Stelling

Kan je een dag zonder e-mail? Is het tijdens een werkdag gewoon onmisbaar, of kunnen we wel minderen met mailen? Laat het weten in onderstaande stelling.