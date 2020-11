Drentse FvD over Baudet: 'Gek en geniaal liggen dicht bij elkaar'

Fractievoorzitter Thomas Blinde, Rob Camies, JW Drukker, en Harry Omlo zeggen hun FvD-lidmaatschap op.

'Extreemrechtse jongerenleden aanpakken'

De teleurstelling bij de Drentse fractie is vooral groot omdat Baudet als partijleider volgens de vier geen schoon schip wil maken door extreemrechtse jongerenleden de deur te wijzen. Fractievoorzitter Thomas Blinde: "Het partijbestuur kan het niet over z'n lippen krijgen om dit hard aan te pakken, daar nemen wij geen genoegen mee. Fascistische, antisemitische en nazisympathieën passen niet bij een fatsoenlijke, conservatieve gezinspartij. En het partijapparaat zit vol met 24-jarige jongeren die allemaal politicologie hebben gestudeerd, maar nog geen jaar werkervaring hebben. Jaknikkers dus."

Statenlid Rob Camies sluit zich daarbij aan. "Die jongerenvereniging had tijdelijk op non-actief moeten worden gesteld en op z'n minst had er een onderzoek naar Freek Jansen moeten komen." Janssen is de protegé van leider Baudet, hij wilde hem een prominente plek geven op de FvD-lijst voor de komende Kamerverkiezingen, maar dat zagen andere partijtoppers niet zitten.

Uitgelekte audiobestanden

Janssen heeft op z'n minst één van die jongeren met extreemrechtse sympathieën bewust een plek gegeven als Tweede Kamer-fractiemedewerker, zo bleek afgelopen maandag uit uitgelekte audiobestanden van een FvD-partijberaad. Als voorzitter van de JFvD zou Jansen op zijn minst te weinig doen tegen antisemitische en racistische berichten in appgroepen van de jongerenclub. Er zijn ook FVD'ers en oud-FVD'ers die denken dat juist hij extreemrechtse jongeren naar de partij haalt.

"Over Jansen zouden we een gesprek hebben. Een uur daarvoor neemt Baudet zijn afscheidsvideo op, communiceert niet met z'n partijtop of andere leden van de partij. Om dan een dag later aan te kondigen dat hij een leiderschapsverkiezing wil", zegt Camies.

Gek en geniaal?

Statenlid JW Drukker is niet te spreken over Baudet. "Die jongen is z'n verstand verloren, hij is gek geworden." Vast staat in ieder geval dat Jansen grote invloed heeft op Baudet. Blinde: "Baudet maakt er een grote show van met zijn afscheidsvideo en gijzeling van de sociale media van de partij. En dan wil hij weer verkiezingen, zodat hij weer partijleider kan worden. Het is de ene bokkesprong na de andere. Er is geen rust. Er is een kamp-Baudet en een kamp-bestuur, maar de partij heeft geen zelfreinigend vermogen."

"Onze fractie was al langer van tijd tot tijd in gewetensnood over wat er in de partijtop in Den Haag en Amsterdam gebeurt. Waarom laten we dit toe? Tot hoever laten we dit gaan? Ik vind het wel heel erg, wij hebben ons laten inspireren door Baudets ideeën. Gek en geniaal liggen kennelijk dicht bij elkaar. Baudet gaat straks in z'n eentje in de Kamer verder en op z'n Tweede Kamerkieslijst komen allemaal kandidaten uit de jongerenvereniging van FvD", voorspelt Blinde somber.

'Heel erg teleurgesteld'

Ook Camies is teleurgesteld in Baudet. "Was hij altijd al zo en heeft hij dat altijd weten te maskeren? Als je de hele dag alleen maar jaknikkers om je heen hebt, die alleen maar zeggen hoe fantastische je bent... Hoe het ook zij, daar wil ik niet achteraan lopen."

"Ik ben in dit avontuur gestapt als vriendendienst voor hem, ik had geen politieke ambities. Inmiddels heb ik een hoop geleerd, maar ben wel teleurgesteld. FvD is afgedwaald van waar het om ging: soevereiniteit, niet te hard van stapel lopen met de energietransitie en minder Europa. Ik ben een ervaring rijker en een illusie armer."

Velzing en Bos blijven vooralsnog

Voormalig fractievoorzitter Hendrikus Velzing blijft voorlopig aan als FvD-Statenlid. "De ontwikkelingen gaan nu zo snel, die wil ik afwachten. Het kan zijn dat als het gedoe in de partijtop niet ophoudt, ik er alsnog uit stap en me bij de rest aansluit." Johnny Bos was niet bereikbaar, maar volgens Velzing en Blinde blijft hij voorlopig ook nog FvD-lid. Daarmee bestaat Forum in Provinciale Staten nu nog uit twee leden.

