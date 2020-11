Provincie wist in 2018 al dat er een edelhert in Drenthe was

Volgens een woordvoerder van de provincie zijn er ook eerdere meldingen uit 2018 en 2019, maar omdat het dier toen weer onder de radar verdween is er geen actie ondernomen.

In een verklaring op de website wekte de provincie een aantal dagen geleden stelde de provincie nog het volgende: "We constateren dat het beeld is ontstaan, dat de provincie actief op zoek is naar het edelhert. Dit is niet het geval. Bij groot wild (bijvoorbeeld ook over wilde zwijnen) reageren wij op meldingen. Per melding wordt de situatie bekeken. In het geval van het edelhert hebben wij geen actuele melding ontvangen dat het dier gezien is."

Opdracht was doodschieten

Een vergunning tot het doodschieten van het hert is afgegeven in juli 2018. Toen verstrekte de provincie de opdracht om edelherten, damherten en wilde zwijnen in Drenthe te doden. Volgens die vergunning is er geen andere mogelijkheid om het risico op aanrijdingen en schades te voorkomen. Er wordt niet gesproken over verdoven en afvoeren, een optie die de provincie eerder deze week aandroeg.

Volgens een woordvoerder gaat het om de verlenging van een vergunning die al eerder is afgegeven en is er geen direct verband met de melding van het edelhert eerder dat jaar.

