Het TT Festival 2021 gaat sowieso door. Dat heeft Stichting TT Week Assen vanmiddag bekendgemaakt. Het festival gaat negen dagen duren en is gericht op een brede doelgroep. In welke vorm het TT Festival wordt gehouden is nog onbekend. Dat hangt af van het verloop van de coronapandemie en de maatregelen van het kabinet.

"We zijn ons aan het voorbereiden op vier scenario's op basis van de routekaart van het kabinet", zegt directeur Sander ten Bosch van de Stichting TT Week Assen. "Op die manier kunnen we voortdurend schakelen als dat nodig is. De scenario's variëren van 'alles mag weer' tot een 'intelligente lockdown'."

Zonder beperkingen

Scenario één is een festival zonder beperkingen. "Er kan een festival gehouden worden in het centrum van Assen, zoals we gewend zijn", aldus Ten Bosch. Met meerdere podia, kermis culturele activiteiten en motorvermaak. De kermis wordt in dit scenario verplaatst van het Veemarktterrein naar het centrum.

Anderhalve meter en grote groepen

In scenario twee geldt de anderhalvemeterrichtlijn, maar zijn grote groepen wel toegestaan. Een festival in het centrum van Assen is dan geen optie, omdat het centrum niet af te sluiten is. Het festival verplaatst zich dan naar locaties buiten het centrum waar toegangscontrole mogelijk is en waar de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Een kermis op het Veemarktterrein is in dit scenario mogelijk.

Anderhalve meter en beperkte groepsgrootte

Scenario drie is de anderhalvemeterrichtlijn met beperkingen in groepsgrootte. Ook in dit scenario is een festival in het centrum van Assen geen optie. Er wordt uitgeweken naar locaties buiten het centrum of mogelijk in de regio. Locaties waar toegangscontrole mogelijk is en de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Daar zullen voornamelijk bijzondere, maar betaalde activiteiten plaatsvinden. Ook hier is een kermis op het Veemarktterrein nog denkbaar.

Lockdown

In scenario vier is er sprake van een (intelligente) lockdown. Dan moeten we eigenlijk gewoon thuisblijven en is een fysiek festival niet mogelijk. Gekeken wordt naar activiteiten waar mensen thuis online aan mee kunnen doen. "Dan kun je denken aan het TT Festival in eigen tuin van afgelopen jaar", zegt Ten Bosch. "Toen hadden we een livestream van vier uur."

Bij de vier scenario's is geen rekening gehouden met een eventueel vaccin. "We vinden het mooi dat de de ontwikkeling van vaccins zo snel gaan, maar we voorzien voor juni geen oplossing in vaccineren", zegt Ten Bosch. "De verwachting is dat het een jaar gaat duren om iedereen te vaccineren en dan zijn we pas in december volgend jaar klaar."

