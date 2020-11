Overspannen man slaat huisartsenpraktijk kort en klein, maar krijgt geen straf

Een 56-jarige man uit Tweede Exloërmond was op 30 juni zo overspannen en boos dat hij het interieur van een dokterspraktijk in zijn woonplaats totaal vernielde. Buiten vernielde de man ook nog eens de auto van de dokter en die van een patiënt. De man wilde geholpen worden, maar het duurde hem allemaal te lang.

Door het coronavirus was het topdrukte op het werk van de man. Hij voelde zich die ochtend niet goed. Op advies van zijn vrouw stapte hij naar zijn huisarts. De man had geen afspraak gemaakt, maar de assistente overlegde met de huisarts of de man toch kon worden geholpen. Dat kon, als de patiënt nog even geduld had. De man wilde direct geholpen worden en hij ontstak in razernij.

Vernielingen

Uit angst schoten de artsen en de assistente een ruimte binnen en draaiden de deur op slot. Ze hoorden hoe de vitrinekast omver werd getrokken en apparaten op de vloer werden gegooid. Toen de man buiten de auto's vernielden doken de overbuurman en zijn zoon op de man. Ze hielden hem vast tot de politie kwam. De man verbleef daarna drie maanden in een kliniek in Assen en slikt nu medicatie.

De man voelde zich weer redelijk, zei hij tegen de rechter. De rechter begreep heel goed dat de man die dag bij lange na zichzelf niet was. De man heeft zich schuldig gemaakt aan vernielingen, maar de rechter vond het te ver gaan om hem hiervoor een straf op te leggen. De dokterspraktijk diende een schadeclaim in van ruim 6000 euro, maar de juiste handtekeningen ontbraken. De strafrechter kan hier dan niets mee, maar een gang naar de burgerlijke rechter is wel mogelijk.