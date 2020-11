Gemeentebelangen wil Egbert van Dijk als nieuwe wethouder De Wolden

Egbert van Dijk was eerder wethouder in Meppel (Rechten: Gemeentebelangen De Wolden)

Gemeentebelangen De Wolden schuift Egbert van Dijk naar voren als nieuwe wethouder in De Wolden. Hij moet Jan van 't Zand vervangen, die per 1 januari met pensioen gaat.

De 50-jarige Van Dijk woont in Ruinen. Hij is geen onbekende in de Drentse politiek. In 2006 werd hij wethouder in Meppel namens Sterk Meppel. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 stopte hij om terug te keren naar het bedrijfsleven.

Snelheid

Vorige week kondigde Van 't Zand zijn vertrek aan. Gemeentebelangen zocht binnen de eigen partij naar een kandidaat die snel beschikbaar was. "Gezien de zwaarte van de vacante portefeuille gaat de voorkeur uit naar iemand die ervaring heeft in het openbaar bestuur", laat de partij weten. Van Dijk is sinds maart lid van Gemeentebelangen. Hij werkte na zijn vertrek in Meppel als manager bij een vervoersbedrijf in Emmen en bij uitvaartorganisatie Dela.

Of Van Dijk ook als kandidaat-wethouder naar voren wordt geschoven bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022, kan fractievoorzitter Petra Haanstra nog niet zeggen. "We hebben nu eerst gezocht naar iemand die deze periode kan afmaken. Daarna is het: nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Nieuwe ploeg

De gemeenteraad moet nog instemmen met de benoeming van Van Dijk. Als dat gebeurt, wordt Van Dijk de derde nieuwe wethouder die deze collegeperiode toetreedt tot het college van B en W. Eerder vertrok Jan ten Kate (Gemeentebelangen) naar buurgemeente Hardenberg en verruilde Mirjam Pauwels (VVD) De Wolden voor Assen. Zij werden opgevolgd door Gerrie Hempen en Hilda Mulder.

