Assenaar wil tuin herinrichten en breekt in bij tuincentrum

Een 39-jarige Assenaar moet voor een inbraak bij een tuincentrum in zijn woonplaats een werkstraf van 150 uur uitvoeren. Een voorbijganger zag hoe de man in de nacht van 10 mei grote planten over het hek van het centrum tilde. Dit deed hij samen met een tweede persoon. Wie die andere inbreker was, is volgens de officier van justitie onbekend.

De Assenaar verscheen niet bij de rechter. Hij was ziek. Zijn advocaat voerde voor hem het woord. De 39-jarige Assenaar werd door de politie overlopen. In een kar was voor ruim 600 euro aan tuinplanten ingeladen. Er stonden nog veel meer planten klaar om ingeladen te worden, maar zover is het niet gekomen. De agenten vonden ook een scooter, die van de buurman van de Assenaar bleek te zijn.

Gestolen spullen

De buurman ontkende alle betrokkenheid. Verdere bewijs dat hij bij dat tuincentrum was, ontbrak. In zijn tuin stonden ook gestolen goederen, maar daar ging de zaak vandaag niet over. De man is vaker met justitie in aanraking geweest. Er stond nog een celstraf van twee weken open. Die is omgezet naar een werkstraf van 28 uur.