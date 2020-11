Voor het eerst in jaren gaat de vaccinatiegraad weer omhoog

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. Dat valt op te maken uit de jaarrapportage over het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM.

Bij kinderen die geboren zijn in 2017 is de vaccinatiegraad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) landelijk met 0,7% gestegen tot 93,6%. In Drenthe ligt de de vaccinatiegraad bij de meeste gemeenten iets lager. Alleen in Westerveld (94,2 procent), Emmen (94 procent) en Midden-Drenthe (93,8 procent) zijn naar verhouding meer kinderen gevaccineerd dan het landelijke gemiddelde.

Bekijk hieronder hoeveel procent van de kinderen is ingeënt in jouw gemeente:

Baarmoederhalskanker

Ook de landelijke vaccinatiegraad van de HPV-prik, tegen baarmoederhalskanker, nam landelijk toe met 7,5 procent tot 53 procent. In Drenthe was de stijging in de gemeente Coevorden met bijna 12 procent het grootst. In de gemeente Hoogeveen lieten met 39,2 procent procentueel gezien de minste meisjes die geboren zijn in 2005 zich inenten.

Bekijk hieronder hoeveel procent van de meisjes in jouw gemeente zijn ingeënt tegen HPV:

Jongens worden vanaf 2021 ook gevaccineerd tegen HPV. Ook gaat dan de leeftijd omlaag waarop kinderen de vaccinatie tegen het virus krijgen. Die gaat naar negen jaar. Het vaccin beschermt jongens tegen mond-, keel-, anus- en peniskanker.

Meer dan 300 doden per jaar

Meisjes worden al sinds 2010 ingeënt als ze dertien jaar oud zijn. Het vaccin beschermt hen met name tegen baarmoederhalskanker, maar ook tegen mond-, keel-, anus-, vagina- en vulvakanker. Duizend vrouwen worden jaarlijks door het virus ziek. Van hen sterven er elk jaar meer dan driehonderd.

Lees ook: