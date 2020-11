Sparrenbossen op Hondsrug aangewezen als paddenstoelenreservaat

Eef Arnolds van de paddenstoelenwerkgroep Drenthe legt uit waarom die paddenstoelen zo gesteld zijn op sparrenbossen en op de Drentse bodem.

Uitheems

De fijnspar komt van oorsprong niet in ons land voor. "Het is een soort die al vrij dicht over de grens in Duitsland groeit en verder in Scandinavië. Maar je ziet dat hij het in Drenthe prima naar zijn zin heeft. Met het ouder worden van die sparrenbossen krijg je een enorm rijke, bijzondere paddenstoelenflora. Vroeger lieten we die bossen een beetje links liggen want er was toch niet zoveel te beleven. Tegenwoordig zijn we er als paddenstoelenliefhebbers helemaal dol op omdat er zoveel bijzonders te vinden is."

Bijzondere exemplaren

Een van de soorten die op de Hondsrug voorkomt, is de roodgerande houtzwam, een soort die op sparrenhout groeit. Arnolds: "Kijk, hier is hij nog jong en heeft hij een witte rand. Je kunt je afvragen waarom die paddenstoel dan zo heet. Maar oude exemplaren krijgen een rode rand. Toch zijn die jonge ook heel mooi, daar hangen altijd druppels aan. Een prachtig gezicht als je het van dichtbij bekijkt."

Arnolds vindt ook een gifgordijnzwam. "Die komt bijna alleen voor in sparrenbossen en dan ook nog in die oude, mosrijke bossen zoals je hier ziet. Ze zijn prachtig roestbruin al is het fraaie er een beetje vanaf omdat dit een oud exemplaar is", vertelt Arnolds. De zwam heeft zijn naam niet zomaar gekregen. "Hij is echt dodelijk giftig. Van een of twee exemplaren kun je akelig ziek worden, nieruitval krijgen en uiteindelijk overlijden." Toch is Arnolds blij dat hij de zwam vindt omdat het een echte indicatorsoort van deze sparrenbossen is.

Goede bodem

Dat hier bijzondere paddenstoelen voorkomen heeft te maken met de bodemsamenstelling. "Sparrenbossen komen weinig voor in Nederland. In Drenthe ligt ongeveer veertig procent van alle Nederlandse sparrenbossen. Ze zijn in Drenthe speciaal zo rijk omdat hier keileem in de bodem zit." De bossen zijn in de jaren dertig aangelegd op vochtige heidevelden. Die combinatie van keileem en de vochtige standplaats maakt ze erg geschikt voor de spar.

Schadelijke kevers

Toch gaat het niet goed met de sparrenbossen op de Hondsrug. De afgelopen jaren hebben ze erg veel last gehad van de droogte en van de letterzetter, een kevertje dat sparren aantast. "Het is jammer van die sparrenbossen maar het is ook een element van de natuur. En we hebben het grotendeels aan onszelf te danken omdat het echt een signaal is, ook volgens bosdeskundigen, van de klimaatverandering", besluit Arnolds.

