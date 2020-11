De Staat van Drenthe: is vragen om vaccinatiebewijs de nieuwe werkelijkheid?

"Bedrijven zoals supermarkten en ook festivalorganisaties mogen in de toekomst bezoekers weigeren als zij niet gevaccineerd zijn." Dat zegt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer. "Zij mogen voorwaarden stellen. Het toelaten van alleen gevaccineerde mensen, om de veiligheid van je bezoekers te kunnen waarborgen, is geen onredelijk voorstel."

Brouwer zegt dat in het programma De Staat van Drenthe.

Sander ten Bosch, organisator van het TT-festival, vindt zo'n beoordeling op het randje. "Wij volgen de discussie maar we voeren dat beleid niet uit. Bij ons is straks iedereen welkom: jong en oud, gevaccineerd of niet." Het TT-festival gaat door in 2021. "In welke vorm weten we nog niet. We hebben vier mogelijke scenario's, waarbij de veiligheid van de bezoekers voorop staat."

Indirecte vaccinatieplicht

Ook aan tafel bij De Staat van Drenthe, zit JOVD-voorzitter Hilde Wendel uit Norg. Zij is stellig: "Als ik naar een druk festival ga waarvan ik weet dat één derde van de bezoekers niet gevaccineerd is, ga ik niet." De aan de JOVD-gelieerde partij VVD wil de 'indirecte vaccinatieplicht' onderzoeken. Wendel is stellig: "Als je je niet inent, kom je aan de veiligheid van een ander."

Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede kan geen duidelijkheid geven over de werkduur van het vaccin. "Dat weten we op dit moment gewoon niet. Ook weten we niet of, en wanneer we allemaal weer terug naar 'normaal' kunnen wanneer de vaccins beschikbaar zijn."