Joyce Oosting gaat voor de medailles op EK online gewichtheffen

"Ik moet in een tijdsbestek van vier uur m'n drie beste pogingen van de snatch en de clean and jerk filmen en opsturen. In het Nederlands zeggen we trekken, en voorslaan en uitstoten. De tijd gaat in als ik op de weegschaal stap. Ook die hele procedure moet gefilmd worden, inclusief het ijken van de weegschaal. De jury bepaalt, net als anders, of de pogingen goedgekeurd worden", vertelt Oosting. Als twee van de drie juryleden hun goedkeuring geven, geldt de poging.

Eerder ging de inwoonster van Meppel al naar EK's in Finland en Tsjechië. "M'n persoonlijk record bij de snatch staat nu op 62 kilo en bij de clean and jerk op 76 kilo. Ik hoop dat ik op het EK mezelf op beide onderdelen kan verbeteren", blikt Oosting vooruit.

Tweekamp

"Gewichtheffen is een soort tweekamp. Het bestaat dus uit het snatchen en het clean and jerken. De totaalscore van de twee onderdelen bepaalt de ranglijst", licht trainer Sjoerd Hofman van Gewichtheffen Zwolle toe.

"Snatchen is één vloeiende beweging vanaf de grond naar overhead. Je moet de snatch met gestrekte armen opvangen, daar mag geen beweging inzitten. Dat geldt ook voor de clean and jerk. De beweging bestaat uit twee onderdelen. Eerst het voorslaan naar de schouders en dan opstaan. En vervolgens moet je het gewicht vanaf de schouders naar de overhead-positie brengen", aldus Hofman. "En voor beide disciplines geldt dat zo efficiënt mogelijk bewegen het belangrijkste is. Ondanks dat het heel zwaar is, probeer je in je techniek te blijven."

Oosting komt morgen in de klasse tot 71 kilo uit. Daarnaast is ze ingedeeld in de leeftijdscategorie van 45 tot en met 49 jaar, waar ze tot de favorieten behoort. Ze boekt nog steeds progressie. Zowel qua kracht als techniek. Maar ook mentaal brengt de sport haar veel.

'Veel meer zelfvertrouwen'

"Ik ben gespierder geworden. Maar ik merk vooral dat ik veel meer zelfvertrouwen heb gekregen sinds ik aan gewichtheffen doe. Ik voel me veel fijner in m'n lichaam. En echt niet omdat ik denk dat ik er superstrak uitzie. Maar gewoon omdat ik zoveel controle heb gekregen over m'n lichaam, voel ik me gewoon veel beter", besluit Oosting.

Morgenvroeg rond 9 uur stapt Oosting in haar sportschool in Zwolle op de weegschaal en begint ze aan haar derde EK.