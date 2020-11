Baanrenster Maike van der Duin: 'Spelen van 2024 zijn m'n hoofddoel'

"Ik hoop op den duur gewoon bij de elite-vrouwen een kampioenschap te kunnen rijden. En dan uiteindelijk toe te werken naar de Olympische Spelen van 2024", reageert Van der Duin. "Ja, die zijn in Parijs. Dat weet ik wel", glundert ze.

'Ik word er sterker en tactischer van'

Van der Duin vindt haar baancarrière een essentieel onderdeel van haar ontwikkeling als wegrenster. "Ik word er sterker en tactischer van. De overstap naar de elite-vrouwen bij het wegwielrennen is gewoon heel groot. Bij de jeugd was ik altijd gewend om voor de winst te rijden, maar dat is nu gewoon niet meer zo. En bij het baanwielrennen kom je wél in finales terecht. En dat geeft gewoon heel veel motivatie en moraal", licht Van der Duin toe.

Bij de Europese kampioenschappen voor junioren en beloftes sprokkelde ze al twee keer zilver en twee keer brons bij elkaar. "Die medailles geven me motivatie om weer verder te gaan", zegt ze daarover.

Koppelkoers en omnium

Het meeste eremetaal won ze op het onderdeel scratch. Net als een wegwedstrijd is dat een race zonder poespas. Degene die als eerste finisht, die wint. Maar aangezien de scratch geen Olympisch nummer is, zal ze zich in de toekomst meer gaan richten op de koppelkoers en het omnium. Het omnium is een combinatieklassement van vier onderdelen. De scratch, afvalkoers, temporace en puntenkoers.

Verzet

"De tactische vaardigheden die erbij komen kijken, vind ik leuk. Wat kies je voor verzet? Ga je voor de sprint of ga je voor het rondje? Hoe positioneer je je? Je moet in een split second keuzes maken en dat is superleuk om mee bezig te zijn", jubelt Van der Duin. "Ik weet ook steeds beter wat voor verzet ik moet kiezen. Vorig jaar bij het EK voor junioren luisterde ik nog veel meer naar de mening van anderen. Maar door steeds meer te trainen op zwaardere verzetten weet je ook steeds beter wat passend is. Maar toch laat ik het eindoordeel nog steeds afhangen van m'n coach."

'Haar wapen is haar snelheid'

De bondscoach van de nationale duurselectie onder 23 jaar is Fulco van Gulik. Zelf was hij jarenlang profwielrenner op de weg. Sinds vorig jaar werkt hij samen met Van der Duin. "Een eigenzinnige, spontane vrouw die weet wat ze wil", omschrijft hij haar.

"Haar wapen is echt haar snelheid. Ze kan op een redelijk kleine versnelling vooralsnog hartstikke goed mee. We werken er nu aan om haar wat meer 'body' te geven, zodat ze ook zelf een sprint aan kan gaan", zegt Van Gulik. "En daar hoef je natuurlijk niet per se groot en grof voor te zijn. Er zou wat massa bij mogen op de baan maar ze wil op de weg ook blijven koersen. Dus we moeten op zoek naar de ideale mix", besluit Van Gulik.

