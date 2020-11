Openbaar Ministerie gaat eigenaren Chickfriend vervolgen

Het Openbaar Ministerie vervolgt de twee eigenaren en drie medewerkers van Chickfriend. Dat meldt Nieuwsuur. Het bedrijf is de spil in de fipronilcrisis uit 2017.

Chickfriend had de verboden stof gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis en op die manier verspreid in honderden kippenstallen. Het leverde met fipronil besmette eieren op.

Schade richting 100 miljoen

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) trok erover aan de bel en ontraadde de consumptie van mogelijk besmette eieren. De verkoop kwam stil te liggen en pluimveehouders moesten noodgedwongen miljoenen kippen en eieren vernietigen. De schade bedroeg naar schatting tussen de 70 en 100 miljoen euro.

Het OM verwijt Chickfriend onder meer overtreding van de regels van voedselveiligheid. Daar staat potentieel een hoge gevangenisstraf op, die kan oplopen tot meer dan tien jaar. De eerste (regie)zitting van het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats op 21 december.

'Ergens op een lijstje'

Wouter Hendrickx, de advocaat van een van de twee eigenaren van Chickfriend, erkent tegenover Nieuwsuur dat zijn cliënt "de wet heeft overtreden". Maar hij bagatelliseert het argument van schade voor de volksgezondheid. Fipronil stond volgens de advocaat "ergens op een lijstje, samen met nog duizend andere productjes".

De eigenaren waren volgens hem "naïef" en niet "te kwader trouw". Ze gebruikten fipronil, maar waren in hun jeugdig enthousiasme wellicht vergeten de lijst met verboden middelen voor de bestrijding van kippenluis te bestuderen, aldus Hendrickx.

'Hollandse nuchterheid ver te zoeken'

De advocaat vraagt zich ook af of vernietiging van de eieren nodig was geweest als iedereen het hoofd koel had gehouden. "Stel dat er iets in zit en dat is officieel niet goed - en dat was zo - is het dan een terechte reactie dat je alles gaat vernietigen en weggooien?" Volgens de advocaat was "de Hollandse nuchterheid" ver te zoeken.

"Die jongens hebben er zelf te weinig onderzoek naar gedaan, dat sowieso", zegt Hendrickx. Maar de paniek die vervolgens uitbrak verbaast hem nu, drie jaar later, nog steeds. De media hebben daar volgens hem wellicht ook een rol in gespeeld. "Het was zomer, komkommertijd."

'Gevoel van onrechtvaardigheid zit diep'

Een van de gedupeerde kippenboeren is Mariska Oving uit Odoornerveen. Zij en haar man Bert moesten tijdens de fipronilcrisis al hun legkippen ruimen, tienduizenden eieren vernietigen en de stallen ontsmetten. "Het gevoel van onrechtvaardigheid zit nog altijd heel diep", reageert ze. "Een hoop ellende had voorkomen kunnen worden."

Oving volgt alle ontwikkelingen rondom de fipronilcrisis op de voet. Ze kijkt vooral uit naar 7 december, dan is de behandeling van het hoger beroep van LTO Nederland en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders tegen de Staat. De sector vindt dat de NVWA als toezichthouder onrechtmatig heeft gehandeld door maandenlang te zwijgen over het illegale gebruik van fipronil.

"Om die zaak gaat het wat mij betreft vooral", zegt Oving. "Het is belachelijk hoe er vanuit de overheid mee om is gegaan. Wij hadden geluk dat we verder konden met ons bedrijf, maar veel anderen konden dat niet."

Lees ook: