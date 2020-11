Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Speuren vanuit je luie stoel

Sinterklaas wilde een gedicht schrijven, maar is het laatste woord kwijt... Help jij hem? Tussen 27 november en 4 december zie je in onze tv-programma's, op de website én op onze sociale mediakanalen pakketjes met letters terugkomen. Als je alle letters vindt, kun je een woord maken. Stuur het woord vóór 5 december hier in om kans te maken op mooie prijzen!

Help jij Sinterklaas?

Nog meer Sinterklaas

Ben jij meer van het zingen? Dan kun je het weekend goed gebruiken om het nieuwe lied van RTV Drenthe en Mooi Wark, 'Sunterklaos is een baos', te oefenen. Als je het dan ook nog filmt en opstuurt, kom je misschien wel in de nieuwe videoclip. Erbij dansen mag natuurlijk ook! Kijk hier voor meer informatie over de actie.

Dans je mee?

Archeologie lezing

Ben je geïnteresseerd in de Drentse geschiedenis? Het Hunebedcentrum organiseert vier digitale lezingen over archeologie, waarvan de tweede op zondag 29 november. Het thema is 'Jagen in het oerbos: Een Mesolithisch leven in overvloed'. De lezing wordt gegeven door historicus en amateurarcheoloog Dick Schlüter en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Als je de lezing wilt volgen, kun je je hier opgeven.

Cultuur snuiven

De Drentse musea zijn weer geopend en dat betekent dat je dit weekend weer een van de vele tentoonstellingen kan bezoeken. Bijvoorbeeld de tentoonstelling in het Gevangenismuseum, over armoede. Kijk voor je bezoek aan het museum even op de website hoe je kan reserveren.

Neem je je kinderen mee? Via de site museumkids.nl, een initiatief van de Stichting Museumkaart, kunnen kinderen zich aanmelden als 'inspecteur' om musea te beoordelen op kindvriendelijkheid.

Liever theater? Kijk op de site van je dichtstbijzijnde theater of schouwburg voor het programma.

De natuur in

Dit weekend kun je een hele frisse neus halen in de natuur. Zaterdag wordt het 6 graden, zondag zakt de temperatuur nog iets verder naar 3 graden. Maar het blijft wel droog. Tijd voor een wandeling, fietstochtje of om een beetje te tuinieren? Misschien zie je in de nacht van zondag op maandag ook wel een volle maan.

Thuis

Ook thuis hoef je je niet te vervelen. Lees een goed boek, probeer een nieuw recept, bel met je familie en vrienden, blijf actief met Drenthe Beweegt Door! of kijk of luister programma's van RTV Drenthe terug.