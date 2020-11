Hoogeveen organiseert NK veldrijden voor nieuwelingen

Aan de Bentincksdijk komen op zaterdag de eerstejaars nieuwelingen, de tweedejaars nieuwelingen en de nieuwelingen-meisjes in actie in drie aparte kampioenswedstrijden. Bij de samenstelling van het programma en het toewijzen van de parkeerfaciliteiten wordt gezorgd dat de categorieën niet met elkaar in contact komen.

"We trekken voor iedere wedstrijd tweeënhalf uur uit. Dan kunnen de renners inrijden, hun wedstrijd volbrengen en weer vertrekken", licht Rudi Nagengast van De Peddelaars toe.

Junioren?

Een dag later komen de juniormannen en -vrouwen in Hoogeveen in actie als zij geen toestemming krijgen om tijdens het 'grote NK' op 10 januari in Zaltbommel te rijden. In verband met corona vindt dat NK met minder categorieën per dag en zonder publiek plaats.

Masters?

Als de junioren wel in Zaltbommel mogen rijden, dan wordt de nationale titelstrijd in Hoogeveen aangevuld met de masters 40+ en de masters 50+. Oud-wielerprof Erik Dekker zou dan in zijn geboorteplaats z'n titel in de categorie van de 50-plussers kunnen veroveren.

Twee jaar geleden organiseerde wielervereniging De Peddelaars al het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd op het parcours aan de Bentincksdijk.