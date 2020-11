Pronken met de snor voor het goede doel

Eraf

Eric van den Brandt ziet aan het einde van november heel wat snorren voorbijkomen in zijn barbershop 'Bakkes' in Emmen. "Al loopt het nog niet eens echt storm, maar we hopen natuurlijk dat veel mannen in de laatste dagen nog langskomen." Van den Brandt ziet veel mannen die niet alleen de snor, maar ook de baard de hele novembermaand koesteren. Eventueel gaat voor de laatste dagen alle gezichtshaar eraf, behalve de snor. "Een sympathieke actie met een goed doel" zegt de bedrijfsleider.

Een van de deelnemers aan Movember is Kevin Mooibroek. Hij vindt de actie belangrijk. "Veel oudere mannen op leeftijd krijgen een dikkere prostaat en als dan ook de waardes veranderen loop je kans op prostaatkanker." Het is de kankersoort die het vaakst bij Nederlandse mannen voorkomt. "Ook in mijn omgeving" zegt Kevin.

Hij kiest ervoor om zijn baard te laten scheren en zijn snor ruim baan te geven. Niet alleen tussen neus en bovenlip, maar bovendien met twee verticale banen langs de mondhoeken. "Een echte topsnor", lacht Dylian Eulen die Kevin scheert. "Eigenlijk zou er wel een mooie krul in mogen, maar daar zijn de haren nog te kort voor."

Australië

De oorsprong van Movember ligt in Australië. De actie is 17 jaar geleden begonnen. Aanvankelijk door een groep van zo'n veertig man, maar inmiddels is Movember een wereldwijd succes en loopt de opbrengst in de honderden miljoenen euro's per jaar.