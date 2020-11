Richard Stevens uit Emmen zet coronatattoo: 'Het is toch een onvergetelijk iets'

"Dat was het eerste wat in me opkwam toen ik aan corona dacht: wc papier opslaan", vertelt Stevens. Hij ligt op zijn buik op de tatoagebank van tattooshop Ink Heaven in Emmen. De eigenaar van de shop, vriendin Jacky van der Aa, zet de blauwdruk van het ontwerp op zijn been.

Van der Aa heeft de tattoo hoogstpersoonlijk ontworpen. "Ik kan er wel om lachen", zegt ze, terwijl ze de eerste lijnen op zijn kuit vastlegt. "Hij heeft altijd wel weer van die leuke filosofische redenen waarom hij dit soort dingen doet."

Vriendin Jacky van der Aa heeft de tattoo ontworpen en zet hem op Steven's been (Rechten: rtv drenthe / Lidian Boelens)

Een onvergetelijk jaar

De coronatattoo is niet zijn eerste. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Stevens heeft er wel een plaatje van op zijn rug. Hij laat vaker tattoos zetten om belangrijke of bijzondere momenten in zijn leven vast te leggen. Corona hoort daar volgens hem zeker bij. "Het is toch een onvergetelijk iets. En al helemaal omdat het 2020 is, en dan gebeurt er zoiets. Ik geloof niet in toeval."

Stevens vindt bovendien dat we wel iets luchtiger mogen omgaan met de situatie. "Dat mensen rollen wc papier gingen inslaan, daar moet je toch een beetje de lol van inzien. Het wordt allemaal al zo serieus genomen. Natuurlijk, het virus is er. Maar lachen kan altijd."

Het ontwerp: een virusdeeltje, wc papier, het jaartal 2020 en de tekst 'release the chaos' (Rechten: rtv drenthe / Lidian Boelens)

Laat de chaos los

De rol wc papier is dus een dikke knipoog. Het virusdeeltje staat, uiteraard, voor corona en het jaartal 2020 voor het jaar dat als 'coronajaar' de boeken ingaat. De tekst 'release the chaos' (letterlijk: laat de chaos los) slaat op alle gekte die we sindsdien meemaken.

Ook de plek waar de tattoo komt, heeft een betekenis. Achterop de kuit, omdat we corona - hopelijk - snel achter ons kunnen laten. "Het is bijna het einde van het jaar. Het heeft een heel jaar geduurd. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar", zegt Stevens. "En dan laat ik weer een nieuwe tattoo zetten."

"You're done my dear", zegt vriendin Jacky nadat ze de kersverse coronatattoo met vasaline heeft ingevet. Stevens werpt er een nauwkeurige blik op. "Mooi!", zegt hij met een grote grijns. "Dit was de bedoeling, dus ik ben er erg blij mee." Hij hoopt dat hij een trend zet, en dat meer mensen zijn voorbeeld volgen. Hij besluit: "Dat zou toch mooi zijn, dat iedereen er een beetje de humor van inziet."