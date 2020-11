Meppelse door oog van de naald: 'Ik was bijna mijn dochter kwijt'

Het was vanmorgen flink schrikken voor Liantha Veenstra uit Meppel. Haar schoonzoon maakte haar wakker met de mededeling dat haar dochter bij een auto-ongeluk betrokken was. Gelukkig kwam ze er ongedeerd vanaf. "Ik was mijn dochter bijna kwijt geweest."

Op industrieterrein Blankenstein in Meppel raakte zaterdagmorgen een auto met daarin Veenstra's 16-jarige dochter en een vriend van haar te water. Ze hadden met een groepje jongeren afgesproken op het parkeerterrein bij Leen Bakker, vertelt Veenstra tegen De Stentor. Rond de klok van vier biedt de jongen aan om Veenstra's dochter naar huis te brengen. Een klein stuk verderop raakt de auto van de weg.

Oorzaak

"De remmen en wielen blokkeerden volgens hem", aldus Veenstra. "Hij denkt dat dit de oorzaak is geweest van het ongeluk, maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Het was wat glad op de weg. Er kan een steentje tussen de remmen zijn gekomen. Hij heeft geen druppel gedronken of iets gebruikt. Er is niet te hard gereden. Een ooggetuige heeft dat bevestigd." De twee inzittenden wisten op tijd uit de auto te komen.

De jongen bevrijdde zichzelf uit de auto en trok daarna zijn mede-inzittende uit het voertuig. "Hij heeft mijn dochter gered", vervolgt Veenstra. "Het had niet langer moeten duren of ik had mijn dochter weg kunnen brengen. Als mijn dochter niet het besef had gehad om haar gordel op tijd af te doen, had ik haar nu niet meer gehad. Ik ben zo blij dat mijn dochter en de bestuurder met de schrik zijn vrij gekomen."

