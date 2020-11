Waarom paddenstoelen van begraafplaatsen houden

Paddenstoelenkenner Eef Arnolds neemt ons mee naar de begraafplaats en legt uit hoe dat komt.

Oude bossen

"Eigenlijk zijn er twee hoofdredenen voor de paddenstoelenrijkdom op de Zuiderbegraafplaats", aldus Arnolds. "Op de eerste plaats is het Asserbos erg oud. Als ik me goed herinner stamt het uit de negentiende eeuw. Dat is ouder dan verreweg de meeste bossen in Nederland. Die prachtige, oude bomen die je hier ziet staan, dat is een van de redenen."

Onderhoud

Daarnaast speelt het beheer op de begraafplaats een belangrijke rol. Arnolds: "Je zou kunnen zeggen: zo'n bos is veel wilder, veel natuurlijker. Maar juist doordat hier bladeren en takken worden weggehaald, krijg je een speciaal milieu dat wat armer is dan in de meeste bossen met veel mossen eronder. Daar houden een heleboel paddenstoelen erg van."

Rodekoolzwam

Een van de paddenstoelen die Arnolds laat zien is de amethistzwam. "Kijk, de bovenkant is een beetje verbleekt door het droge weer. Normaal gesproken is die mooi paars. De onderkant is nog heel mooi te zien. Hij wordt ook wel rodekoolzwam genoemd. Dat kun je je wel voorstellen met die kleur. Deze zwam groeit hier onder een grote groep oude beuken.

