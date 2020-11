Alleen gevaccineerden toelaten bij festivals: 'Je kan de discussie niet vroeg genoeg starten'

Je mag mensen weigeren

"Festivals, bedrijven maar ook bijvoorbeeld supermarkten mogen mensen straks weigeren als ze zich niet gevaccineerd hebben", zegt Brouwer. "Dat kunnen ze als voorwaarde stellen, ze discrimineren daarmee niet. Neem als voorbeeld een supermarkt: zij zouden een speciaal uurtje voor alleen niet-gevaccineerden kunnen instellen, zodat de veiligheid van de andere bezoekers niet in gevaar komt. Die vrijheid hebben ze."

Sander Ten Bosch is organisator van het TT-festival. Hij heeft een onzeker jaar achter de rug, met vele slapeloze nachten. "Ik was ontredderd. We zouden voor het eerst dit jaar van drie dagen uitbreiden naar negen dagen. We hoopten op 300.000 mensen. Daar ging een streep door." Nu liggen er vier mogelijke scenario's, waarbij de veiligheid van de bezoekers voorop staat. "De scenario's lopen uiteen van de normale situatie, waarbij het virus weg is, tot aan een versie waarbij bezoekers alleen zittend het festival kunnen beleven."

Ten Bosch wil met zijn TT-festival geen verschil te maken tussen wel- of niet gevaccineerde bezoekers. "Festivals zijn het toppunt van saamhorigheid. Wij bieden een veilige omgeving en zorgen voor de juiste maatregelen die op dat moment, dus in juni 2021, van kracht zijn. Mensen uitsluiten doen we niet. Jong en oud, gevaccineerd of niet, iedereen is welkom."

Discussie nu al starten

Daar is Brouwer het niet mee eens. "Het is maar de vraag of de organisatie daar geen rekening mee moet houden. Ze moeten zich afvragen waar ze de samenleving de grootste dienst mee bewijzen. Ze zouden dat scenario juist wel moeten onderzoeken", zegt Brouwer. "Want wanneer krijg je de meeste mensen? Door het vrij te laten of door een veilige omgeving te bieden? Dat is zeker discutabel. Daarom kan je de discussie hierover niet vroeg genoeg starten."

Ten Bosch wil ver blijven van de scherpe discussie. "Wij moeten verder. We hebben geen tijd om de landelijke discussie af te wachten."

De Staat van Drenthe, met Sander Ten Bosch, Jan Brouwer, Anke Huckriede en Hilde Wendel is hieronder te bekijken: