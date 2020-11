Odoorner kerk: wacht 'Pis-Griet' achter de witkalk?

In de statige woonkamer van zijn huis aan het Boterdiep licht hij zijn theorie graag toe: "Wie weet zit er een muurschildering met de heilige Margaretha verstopt in de kerk. In het voormalige koor, dat is veel en veel ouder dan de rest van het gebouw."

De Margarethakerk in Odoorn werd in 1857 in gebruik genomen, nadat de eerdere kerk was afgebroken. Maar het koor van de vorige kerk bleef onaangetast. Deze nieuwe kerk werd vier decennia later door brand verwoest, maar opnieuw bleef het koorgedeelte gespaard. En wederom werd dit een jaar later met de nieuw gebouwde kerk, de huidige Margarethakerk, tot één geheel samengevoegd. Dit oudste deel van de kerk, de huidige consistoriekamer, stamt uit ongeveer het jaar 1200, schat Sanders: "Het is goeddeels opgetrokken uit veldkeien, dat duidt op een hoge ouderdom."

Het gewelf van het oude koor (Rechten: Jan Henk Akkerman)

Roomse kleuren onder protestantse kalk

Het leek hem de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen in de kerk: "Een paar uur voor ik afreisde, snuffelde ik nog wat door oude kerkkrantjes. En tot mijn grote verbazing viel mijn oog op een bericht uit 1938. In augustus 1922 werkten ambachtslieden aan de vernieuwing van het kalkwerk in de consistorie. Daarbij stuitten ze op 'kleuren en teekeningen'. De schildering, op de gewelfde muur tegenover de buitendeur, bestond uit een rode rand met krulversiering en sterren en pijlpunten in wit en blauw. Hierboven was een figuur te zien dat op Franse lelies leek. Men vermoedde dat het gehele gewelf zo was beschilderd."

'Deze oude kleurversieringen', zo las Sanders in het kerkblaadje, 'zijn zonder meer de moeite en de kosten waard om weer aan het daglicht te worden gebracht'. "Maar er kwam geen geld van de overheid en vermoedelijk werden de roomse kleuren weer verborgen achter degelijke protestantse witkalk", verzucht Sanders.

De heilige Margaretha of Pis-Griet (Rechten: Wikicommons)

Pis-Griet, zes weken regen of niet

De kerk van Odoorn was, net als die in Norg, gewijd aan de heilige Margaretha, de patrones van voedsters, verpleegsters, vroedvrouwen en nierpatiënten. Zij kwam uit de stad Antiochië in de landstreek Pisidië in Klein-Azië. In de volksmond werd ze daarom ook wel 'Pis-Griet' genoemd. Sanders: "'Regen op Sint Margriet, zes weken regen of niet', dat was de slogan die daarbij hoorde. Men geloofde dat als het zou regenen op haar feestdag, 20 juli, deze regen zes weken zou aanhouden. Ze wordt vaak afgebeeld met een draak die aan haar voeten ligt, het symbool van de duivel.

Achter de kalklaag kijken

Sanders: "Waarschijnlijk is dat in het roomse kerkgebouw tekenen van Margaretha aanwezig waren: een heiligenbeeld, schilderingen en wie weet: muurschilderingen. Zijn die weggehaald? Zijn ze overgeschilderd? De enige mogelijkheid om daar zekerheid over te krijgen is om achter de kalklaag van de muren te gaan kijken. Met moderne middelen is dat tegenwoordig mogelijk."

Oog in oog met Margaretha

Roel Sanders laat het niet bij zijn artikel in het historisch blaadje. Hij neemt contact op met de eigenaar van de kerk, Stichting Het Drentse Landschap. Directeur Sonja van der Meer laat hem weten dat het Drentse Landschap meer archiefonderzoek wil gaan doen en eventueel daarna op locatie door een deskundige laat nagaan wat er nog aanwezig is. "Er gaat zeker iets gebeuren", glundert Sanders, "ik hoop maar dat ze er niet te lang mee wachten. Het zou toch een belevenis van de eerste orde zijn als bezoekers van de kerk plotseling oog in oog met Margaretha zouden staan."