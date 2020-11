Plan Boom wil miljoen bomen en struiken in Drenthe

Ze halen koolstofdioxide uit de lucht, zorgen voor extra plant- en diersoorten en voor verkoeling in steden: onze bomen. Volgens Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Stichting het Drentse Landschap wordt er daarom hard gewerkt aan extra bomen. Vandaag worden die geplant in de omgeving van Lhee.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Het doel van de natuur- en milieuorganisaties is om binnen vier jaar een miljoen bomen en struiken extra te hebben geplant. Dat gebeurt door middel van grotere initiatieven, maar ook particulieren helpen mee. Zo kunnen mensen hun woonerf vergroenen.

"Ik denk dat we hier volgend jaar al van kunnen genieten", vertelt Alex Klein, inwoner van Lhee. Samen met zijn zoon plant hij vandaag meerdere fruit- en leibomen. "Er gaan vogeltjes in zitten en er komen besjes aan, dus dat is erg belangrijk voor de biodiversiteit."

Lhee ligt in de gemeente Westerveld en timmert als bosrijke gemeente flink aan de weg. Het is de gemeente in Drenthe met de meeste bomen. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk het hieronder.

(Verhaal gaat verder onder de infographic)

Ook in 2021 wordt verwacht dat de groei van het aantal struiken en bomen doorzet. "Gezien de aandacht die vanuit de overheid via de Nationale Bossenstrategie gegeven wordt aan de aanplant van bomen en struiken, verwachten we dat de komende jaren ook volop geplant zal worden in Drenthe", laat Landschapsbeheer Drenthe weten.