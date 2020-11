Medeoprichtster Hesseler toneelvereniging wint Klaas Schepersprijs

Mart Epping heeft de culturele prijs van Oosterhesselen, de Klaas Schepersprijs, gewonnen. De 78-jarige Epping heeft zich jarenlang ingezet voor het verenigingsleven in het dorp en is één van de oprichters van plaatselijke toneelvereniging Dr. Jan Naarding.

De Klaas Schepersprijs, vernoemt naar een wethouder van de vroegere gemeente Oosterhesselen, wordt normaal gesproken één keer in de twee jaar uitgereikt tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oosterhesselen in maart. Omdat die niet doorging vanwege het coronavirus, liet ook de prijsuitreiking even op zich wachten.

Uit handen van Sinterklaas

Vanwege de coronamaatregelen ontving Mart Epping de culturele prijs vanmiddag thuis uit handen van niemand minder dan Sinterklaas en één van zijn Pieten. Epping hield zich ook vóór de oprichting van de plaatselijke toneelvereniging in 1967 al bezig met toneelpelen. Destijds speelde ze mee in toneeluitvoeringen bij voetbalclub VIOS en muziekvereniging Excelsior in het dorp.

GGZ-campagne

De Hesselse is de enige van de oprichters van Dr. Jan Naarding die nog in leven is. Behalve toneelvoorstellingen in zalen, heeft Epping ook aan straattheaterevenementen gedaan en was ze te zien in een campagne van de GGZ. Daarnaast was ze jarenlang betrokken bij de intocht van Sinterklaas in het dorp en deed ze vrijwilligerswerk bij de voetbal- en de tennisvereniging.