Lukkien na fors verlies tegen Ajax: Geen zelfmedelijden hebben

Volgens de oefenmeester van FC Emmen was het spel aan de bal ondermaats. "Maar dat wil niet zeggen dat je dan zoveel steken moet laat vallen in verdedigend opzicht. We geven de eerste goals veel te gemakkelijk weg. Met heel weinig ruimte in onze rug stonden we toch heel veel ruimte toe. Dat kan niet."

Lukkien vond zijn spelers niet zielig. "Nee, daar ben ik helemaal niet van en daar hou ik ook helemaal niet van. We moeten geen zelfmedelijden hebben, ook al zag het er soms wel zo uit. Toch moeten we deze nederlaag wel in perspectief zien. We verliezen van Ajax, dat met 3-0 wint van Midtjylland, met 5-0 van Heracles, met 13-0 van VVV en met 3-0 van Utrecht. Dus we verliezen van een topploeg. Nogmaals, dat we veel beter kunnen staat als een paal boven water. Kortom, doorgaan en op naar de belangrijke maand december."