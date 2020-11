Statenleden FvD woensdag in gesprek met commissaris van de koning

"Dan hoop ik dat we wat raad en stichtelijke woorden krijgen van onze commissaris. En dan moeten we even netjes uitstippelen of we met z'n allen gaan, of alleen vier Statenleden", vertelt fractievoorzitter Thomas Blinde bij Cassata.

Blinde zelf is vastberaden, hij stapt op, en er is ook echt geen weg terug, ook niet als er schoon schip wordt gemaakt. "Daarvoor is er te veel gebeurd." Twee fractieleden, Hendrikus Velzing en Johnny Bos, twijfelen nog of ze Forum voor Democratie de rug toekeren. "Ze willen eerst afwachten wat er nog gebeurt."

Blinde verduidelijkt: "Onderling hebben wij [de zes Statenleden, red.] geen ruzie. We zijn het inhoudelijk eens, alleen over het moment van opstappen verschillen we van mening." Ze delen dezelfde gedachte volgens Blinde, namelijk dat er opgetreden moet worden tegen het rechtsextremisme binnen de partij, vooral binnen de jongerenafdeling. Maar of dat nog gebeurt nu de partijtop uit elkaar valt? Blinde denkt van niet.

'Niet zien aankomen'

"In Drenthe is het altijd heel rustig binnen onze fractie. We hebben geen relletjes. Dat gaat gewoon goed en gemoedelijk", vertelt Blinde. Hij had dan ook niet zien aankomen 'dat het zo zou barsten'.

Blinde vertelt dat hij en anderen lang hun best hebben gedaan om de zaken intern op te lossen. "Als mij ernaar wordt gevraagd [het rechtsextremisme, red.], dan neem ik daar afstand van. En sinds maart dit jaar ben ik ook in gesprek geweest met het bestuur, met Lennart van der Linden, Astrid de Groot en coördinator van alle fractievoorzitters van de provinciale staten Nicki Pouw-Verweij. Ik heb ook een brief gestuurd naar Thierry Baudet. Ik heb het alleen altijd wel intern gehouden met de gedachte 'hoe meer je in die drek roert, hoe hoger de stank optrekt'."

Geen puinhoop achterlaten

Er gebeurde echter weinig vanuit het bestuur, merkte Blinde. Daarom hebben gisteren Blinde, en ook de Statenleden Rob Camies, Jan Willem Drukker en Harry Omlo zichzelf voorgenomen om op te stappen. "Het is gewoon een keer genoeg."

Ze zijn echter nog niet definitief uit de partij gestapt. "Dat doen we niet overhaast. We willen eerst goed met elkaar in gesprek over 'hoe gaan we dat nou netjes en ordentelijk doen?'. Dat we niet een puinhoop achterlaten." Dat de twee andere FvD-leden Velzing en Bos meer tijd nodig hebben, daar heeft Blinde alle begrip voor.

De politicus uit Roden noemt het 'zeker geen gemakkelijk besluit' om eruit te stappen. Hij was vanaf het eerste uur bij de partij betrokken: "Thierry Baudet heeft natuurlijk ook heel veel charisma, is hartstikke mediageniek, heeft ook goede boeken geschreven. Dat partijprogramma is ook van hem, en dat is een fantastisch programma. Het gaat ons echt om het extreem-rechtse gedrag en de idiote uitspraken van met name de jongeren, waar Thierry dus wel z'n lot aan verbindt. Ook als je het verwerpelijk vindt, kun je alsnog denken 'ik wil weten wat morgen brengt'."

Hoe nu verder?

Blinde vindt dat iedereen van de Drentse Statenfractie de komende dagen even goed voor zichzelf moet nadenken, hoe ze verder willen. Of ze verder willen in de provinciale politiek en hoe. "Als we onder een andere naam doorgaan, zal er qua geluid niets veranderen. Inhoudelijk zijn we het met elkaar eens." Blinde hoopt uiteindelijk wel de fractie 'bij elkaar te houden'.

Maar mochten er nu FvD-Statenleden er helemaal mee willen stoppen, dan is het de vraag of er opvolging komt. "Zoveel smaken hebben we niet. Henk Otten staat nog op onze kandidatenlijst, maar die is met zijn eigen partij bezig en zit in de Eerste Kamer en Thierry Baudet stond op 10."

Voor zichzelf is de fractievoorzitter er al wel uit. Blinde wil hoe dan ook de klus in de Staten afmaken. Onder welke vlag dat zal zijn, is voor hemzelf nog een groot vraagteken. Dat is ook afhankelijk van wat de anderen precies willen, zegt Blinde. "Die keuze ligt bij hen, ik kan niet voor hen praten."

Staten al versplinterd

Als het opgestapte viertal van Forum voor Democratie straks onder een andere naam verdergaat, zou dat een nieuwe, dertiende fractie in het Drents Parlement betekenen. Iets waar Blinde zelf geen voorstander van is. "Ik vind de huidige twaalf fracties al verschrikkelijk veel. Het ultieme doemscenario is natuurlijk dat iedereen op individuele basis doorgaat. Dan hebben we zeventien fractievoorzitters zo meteen, dat slaat nergens meer op."

Blinde wil zijn uiterste best doen om 'de boel bij elkaar te houden'. "Het is al zo verschrikkelijk versplinterd. Daar zijn de democratie en het debat ook helemaal niet bij gebaat." Belangrijkste is nu dat er 'even de tijd voor genomen wordt', zegt Blinde. "Het was al een zeer hectische week. Nu even geen overhaaste beslissingen, want het moet wel netjes afgehandeld worden", besluit hij.

Luister hier het hele gesprek met fractievoorzitter Thomas Blinde bij Cassata terug.

