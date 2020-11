Duizendste uitzending van Veur de Preek: 'Voorziet in een behoefte'

Het orgel in de Grote Kerk in Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

"Het voorziet toch in een behoefte", ziet Oosterhuis, die het programma sinds 2004 presenteert. "Het is laagdrempelig, een uurtje gevarieerde, religieuze muziek." In het programma zijn bijvoorbeeld koorzang, gospel en Engelse hymnes te horen. Ook is er ruimte voor het kerkorgel en een korte meditatie door één van veertien vaste voorgangers, verspreid in de regio. De uitzendingen worden in het Drents gepresenteerd.

600 cd's

Is het na negentien jaar dan niet lastig om 'gevarieerde muziek' te brengen? "Het wordt elk jaar wat moeilijker om de uitzendingen samen te stellen", vertelt Oosterhuis. "Er zijn bijvoorbeeld steeds minder religieuze koren. Het aanbod is wat geringer." Dat komt volgens Oosterhuis ook door de vergrijzing. Toch heeft de presentator nog zo'n 600 cd's tot zijn beschikking, waarmee hij de uitzendingen kan samenstellen. "Dat lijkt veel, maar dat valt mee."

Soms krijgt Oosterhuis reacties van luisteraars. "Zij vertellen dan dat ze getroost zijn door mooie muziek uit de uitzending."

Jubileumuitzending

De jubileumuitzending van vandaag is dus helemaal samengesteld uit verzoekjes van luisteraars. Daar zit onder andere muziek en zang bij van het Urker Mannenensemble, The New London Chorale, het mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst, het gospelkoor Spirit uit Assen, het Chr. Mannenkoor Stadskanaal en organist Harm Hoeve. De korte overdenking is dit keer van drs. Evert Akkerman uit Hoogeveen.

Veur de Preek is elke zondagochtend tussen 08.00 uur en 09.00 uur te luisteren bij Radio Drenthe.