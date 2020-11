'Als jij je niet inent, dan kom je aan de veiligheid van een ander'

Dit komt vooral omdat duidelijke informatie ontbreekt. Dit zegt JOVD-voorzitter Hilde Wendel in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe. "Je hoort zo verschrikkelijk veel, iedereen zegt er iets over terwijl ze er niet altijd evenveel verstand van hebben."

Wantrouwen

En dat zorgt voor onduidelijkheid, ook onder jongeren. Wendel: "Ik denk dat veel mensen, en zeker tijdens de coronacrisis, wantrouwig beginnen te worden richting de overheid. Ik denk dat dat komt door heel veel verschillende geluiden, iedereen zegt wat en iedereen vindt er wat van. Ik denk dat we moeten afwachten wat de resultaten zijn."

Zo is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over hoelang het vaccin werkt. "Dit komt omdat de eerste mensen enkele maanden geleden pas met dit vaccin zijn ingespoten. Dus het is afwachten hoelang die bescherming aanhoudt. Met de data die we tot nu toe hebben lijkt het wel een poos te zijn, maar hoelang dat weten we nog niet," legt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede uit.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

In de Staat van Drenthe gaat het over waarom jongeren minder bereid zijn zich te vaccineren (Rechten: RTV Drenthe)

Verplicht vaccineren

De vraag of je je laat vaccineren, is er een die te vroeg komt, volgens de JOVD-voorzitter: "Ik vind het heel logisch dat je zegt: ik wacht de discussie even af en dan vel ik mijn oordeel wel. We zijn nu al heel streng over dat de vaccinatiebereidheid laag ligt, maar ik denk dat het niet zo gek is, want we hebben nog maar de helft van de informatie."

Er zijn meerdere bedrijven die nu al voorwaarden beginnen te stellen " Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer

Jammer vindt ze het dat er al over een verplichting of een semi-verplichting gepraat wordt. "We moeten eerst zorgen dat de informatievoorziening goed is." Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer is het daar niet mee eens. "Het is niet voorbarig, want er zijn meerdere bedrijven die nu al voorwaarden beginnen te stellen."

Hiermee doelt Brouwer op de discussie of je mensen die gevaccineerd zijn bepaalde privileges kan geven. Denk aan het toelaten van iemand tot een festival. "Als jij je niet inent, dan kom je aan de veiligheid van een ander. Doe je dat niet, dan mogen bedrijven dan ook conclusies trekken."

Bekijk hieronder de uitzending van De Staat van Drenthe terug over onder andere het coronavaccin. Willen we die prik wel? En krijg je als gevaccineerde straks meer vrijheden?

Jongeren overtuigen

De boodschap van Wendel aan andere jongeren om zich wel te laten vaccineren zou zijn: "Saamhorigheid is waarom je jou zou vaccineren. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."

Hoe gaat Wendel jongeren overtuigen dat ze nog even vol moeten houden? " Ik probeer ze duidelijk te maken dat we moeten denken in mogelijkheden en niet in beperking. Wat kunnen we wel doen."