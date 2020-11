Vrijwilligers voorkomen verval Zuiderbegraafplaats

Een van die vrijwilligers is Marjon Bijl. "We maken de graven schoon maar het hoeft natuurlijk niet helemaal spic en span. Dat past niet zo op deze begraafplaats. Wij vinden het belangrijk om de letters weer zichtbaar te maken. Dat je kunt zien en lezen wie daar begraven ligt."

Bijna zes hectare

De begraafplaats is onderdeel van het Asserbos en heeft een omvang van bijna zes hectare met daarop ongeveer 5.100 graven. Het oudste gedeelte is in de Engelse landschapsstijl ontworpen. Sindsdien is er nog twee keer een uitbreiding geweest.

Het werk van de vrijwilligers op de Zuiderbegraafplaats is veelzijdig: behalve het schoonhouden van de graven voeren ze ook herstelwerkzaamheden uit. "We troffen zo'n vijftig kapotte glasplaten aan", vertelt vrijwilliger Gerk van der Ploeg. "We hebben nieuwe platen gekocht, daar de oude platen weer op gelijmd en bevestigd met stevige moeren en bouten. Nu kunnen we ze terugplaatsen." Het graf waar Van der Ploeg naast staat, mist ook nog een stang. "Ook dat herstellen we zodat dit graf weer lijkt op dat van de buurman."

Erfgoed

Van der Ploeg vindt het werk dat de vrijwilligers doen belangrijk. "Het is hard nodig, vooral als je een beetje gevoel hebt voor het cultureel erfgoed van Drenthe. Als je niets doet dan raakt het in verval en gaat het heel snel achteruit. Wat wij doen is het niet in de oorspronkelijke staat terugbrengen maar zorgen dat het niet verder vervalt."

In de familie

Voor Elise de Bruijn was het vrijwilligerswerk op de begraafplaats een logische keuze. "Ik heb altijd al wat met graven gehad, ik heb op de Boskamp gewerkt en mijn dochter is uitvaartondernemer. Eigenlijk zit het een beetje in de familie. Ook doe ik stamboomonderzoek. Daarvoor worden vaak graven gefotografeerd. Maar dan moet het wel te lezen zijn. Toen dit voorbijkwam, dacht ik: ik tuinier graag, dat ga ik doen."

Oproep

Al heeft de vrijwilligersgroep een redelijke omvang, extra handen kunnen ze goed gebruiken. Van der Ploeg prijst de veelzijdigheid van het werk aan: "Zoals je ziet is er heel veel te doen. Kom ons alsjeblieft helpen. Het is heel leuk, je bent in de buitenlucht, het is een mooie plek, je kunt met groen en natuur bezig zijn en je kunt ook met techniek bezig zijn."

