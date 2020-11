Glenn Bijl: Deze wedstrijd heel snel vergeten

Volgens de vleugelverdediger wilde Emmen de aanvallers wat hoger op het veld houden om zo, in tegenstelling tot vorige week, ook aanvallend wat meer te kunnen klaarspelen. "Maar dat lukte ons totaal niet. We waren de bal veel te snel kwijt. Bovendien wilden langer de nul houden, maar ook dat plan viel al snel in het water."

"We moeten dit snel vergeten en leren van onze fouten", vervolgt Bijl, die liever vooruit kijkt naar de duels die komen. "Dan moeten we de punten pakken. Zo simpel is het, ook al hebben we vandaag weinig vertrouwen getankt. Daarnaast geven punten en overwinningen vertrouwen en die hebben we al een tijdje niet behaald."

