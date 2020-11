MHBOS: Hoe kwam de meest succesvolle motorcoureur Egbert Streuer aan zijn bijnaam?

Streuer werd in 1984, 1985 en 1986 Wereldkampioen en won in 1987 en 1991 de TT van Assen. Komt de bijnaam Lucky Streuer door het feit dat hij zoveel won? Kwam het door zijn woeste baard of rookte hij de hele dag pakjes Lucky Strike? De makers van 'Met het Bord op Schoot' beginnen de zoektocht bij het Drents Museum in Assen. In 2019 werd hier een tentoonstelling over de Drent gehouden.

Boegbeeld

"Egbert is een echt Drents boegbeeld", vertelt directeur Harry Tupan van het museum. "Hij heeft bijgedragen tot het bewustzijn van Drenthe zelf. Door zijn prijzen en succes heeft hij kleine Drentse jongens ook aangespoord om aan motorsport te doen." Nog altijd woont Streuer in Drenthe. " Hij is opgegroeid in Assen, tegenwoordig woont hij in Grolloo."

Onze zoektocht wijst ons dus naar Grolloo: het dorp van Johan Derksen, café Hofsteenge en van blueslegende Harry Muskee van Cuby and the Blizzards. En dus ook van Egbert Streuer. Motorsport speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van Streuer en zijn familie. Dat zien we ook als we binnenkomen, want de Moto GP staat aan.

In de garage de imposante prijzenkast. Met al die titels zou je denken: Streuer had altijd geluk, maar het duurde bijvoorbeeld erg lang voordat hij de TT op zijn naam schreef. "Deels kwam dat door motorproblemen, maar ook wel door behoudend rijden. Dan ging het miezeren en dan gingen wij niet volle bak, maar een concurrent wel. Dan word je tweede."

Niet altijd geluk

Streuer had dus niet altijd geluk. Wel reed Streuer met belettering van tabaksfabrikant Lucky Strike op de motor. Heeft het daar misschien mee te maken? "Op sommige circuits, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en Duitsland, mocht je op een gegeven moment niet meer met Lucky Strike rijden omdat er een verbod was op reclame voor tabaksmerken. Toen hebben we er Lucky Streuer van gemaakt. Volgens mij kwam die gouden tip van Henk Keulemans, iemand van de pers in die tijd", aldus Streuer.

We hebben beet. En dus op naar Lelystad, op naar Henk Keulemans. Als motorsportfotograaf legde hij vrijwel de gehele carrière van Egbert Streuer vast. Op het circuit van Hockenheim in Duitsland kwam Keulemans in 1982 met de inventieve vondst. "Je wil eigenlijk de magie bewaren waar hij de rest van het jaar ook mee reed. Door er Lucky Streuer van te maken, in plaats van Lucky Strike bleef je dat in stand houden", vertelt een trotse Keulemans.

Flesje wijn

Nog steeds maakt Streuer dankbaar gebruik van de naam Lucky Streuer, bijvoorbeeld toen hij vorig jaar een ereronde reed op het TT Circuit. Een flesje wijn voor Henk Keulemans is wel op zijn plaats, al is dat vast goed gekomen, want de twee kennen elkaar door en door. "Ik ben opgegroeid in Drenthe. Ik ken Egbert al heel lang. We hebben dezelfde interesses en dan heb je een klik. Zo simpel is het."

Bekijk hieronder het fragment over Egbert Streuer uit 'Met het Bord op Schoot'.