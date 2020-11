Voetballers helpen bij de distributie van seksspeeltjes om clubkas te spekken

Het is een mooie win-win-situatie: het bedrijf in Veendam heeft extra handen tijdens Black Friday en de club krijgt extra inkomsten voor de clubkas. Iets wat ze in deze tijd hard nodig hebben.

Geen TT en kantine voor inkomsten

"Normaal gesproken helpen we met verschillende bardiensten bij de TT. Dat kon nu niet doorgaan. Daarnaast is de kantine al voor meerdere maanden dicht. Dit is een mooie gelegenheid om te zorgen dat we aan het einde van het jaar nog met zwarte cijfers kunnen schrijven", vertelt voorzitter van VV Annen Remco van Rossum. "En omdat we tegenwoordig voetballoze zondagen hebben, hebben we ineens tijd om te helpen bij de drukke Black Friday."

Het idee van de samenwerking ontstond in september aan de bar in Annen na een grote schoonmaak. Eric Idema, de CEO van EDC Retail, woont zelf in het dorp en is ook een bekende op de voetbalclub. "Hij zag dat VV Annen met een grote groep vrijwilligers in staat is een groot gedeelte van de tribunes schoon te maken. Toen had hij het idee om dat ook te doen rondom Black Friday, omdat het voor EasyToys een hele drukke periode is", vertelt Van Rossum.

Veel grapjes

Het is volgens de club een ludieke actie. "Er wordt natuurlijk wel gepraat over de grotere verpakkingen met de grotere inhoud. Dat mensen zoiets hebben van: hoe kan dit? En waarom? Het is heel komisch."

De leden steken er zelfs iets van op, vertelt aanvoerder van het eerste team Egbert Mulder. "Als je alles op de verpakkingen gaat lezen, leer je ontzettend veel vandaag," grapt hij. "Je komt natuurlijk van alles tegen wat je thuis in de woonkamer niet hebt."

Maar verder is het een hele serieuze zaak voor de 90 vrijwilligers. Het is voor hen flink aanpoten, vertelt Mulder: "De eerste tien minuten zijn er een aantal die een grapje maken en zeggen dat het leuk is. Op een gegeven moment is het net als bij een pak hagelslag; je zet het in het vak en gaat weer door."