De week van Drenthe: carbid mag en Noorden krijgt ruim 400 miljoen

Het edelhert dat in Drenthe verblijft hield de gemoederen deze week flink bezig. De provincie Drenthe wil het hert verdoven en verplaatsen naar een ander gebied of, als dat niet lukt, afschieten vanwege de verkeersveiligheid. Een petitie om te voorkomen dat het edelhert wordt afgeschoten, is inmiddels ruim 25.000 keer ondertekend. Ook werd deze week bekend dat het provinciebestuur al sinds juli dit jaar weet dat er een edelhert rondloopt in Drenthe. De provincie Drenthe liet weten niet actief op zoek te gaan naar het edelhert, omdat de provincie op meldingen afgaat en er geen actuele meldingen ontvangen zijn.

'Vooral andere woningen nodig'

Volgens veertig woningbouwcorporaties uit Noordoost-Nederland los je de woningnood niet in elke regio hetzelfde op. Die boodschap verkondigen zij tot aan de verkiezingen in het kabinet, om deze punten op de politieke agenda te krijgen.

Bert Moormann van Domesta vertelt dat door afname van bevolking in deze regio op termijn minder huizen nodig zijn. Volgens hem zijn er vooral andere huizen nodig: minder eengezinswoningen en meer levensloopbestendige woningen, voor ouderen die in de regio blijven wonen. Ook pleit Moormann ervoor dat zijn organisatie meer mag doen aan leefbaarheid in de dorpen.

Carbidschieten: het mag

Het was nog even spannend of het carbidschieten dit jaar mocht doorgaan, maar woensdag werd door de Drentse burgemeesters en de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) groen licht gegeven. Wel gelden er strenge regels.

Zo mag er met maximaal vier personen geschoten worden. Toeschouwers zijn niet toegestaan, die zullen het moeten hebben van het luisteren naar de knallen op afstand, in plaats van toekijken hoe er geschoten wordt. Bovendien mag er geen vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een tap.

Miljoenen voor Noord-Nederland

Staatssecretaris Mona Keijzer besloot woensdagavond dat Noord-Nederland tot 438 miljoen euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF) krijgt. De 108 miljoen euro uit het EFRO is bedoeld om de economische verschillen tussen regio's in Europa te verkleinen. Nog eens 330 miljoen euro komt uit het JTF. Dat geld is bedoeld voor de energietransitie naar groene, duurzame energie.

Gedeputeerde Henk Brink trok kort geleden nog aan de bel, omdat hij vreesde dat het kabinet niet genoeg geld zou toeschuiven aan het Noorden. De toekenning van de miljoenen vindt Brink geen reden voor een groot feest. "Ik ben niet ontevreden, maar we kunnen pas een feestje vieren als we over de streep zijn. En dat is als mensen weer aan het werk zijn en als de vergroening is doorgezet."

Forum voor Democratie

Bij politieke partij Forum voor Democratie was het deze week onrustig. Er was veel te doen over de positie van politicus Thierry Baudet en het vermeende rechtsextremisme binnen de jongerenafdeling van FvD. Hierop besloten vier van de zes Drentse fractieleden uit de partij te stappen. Fractievoorzitter Thomas Blinde vertelde bij Cassata dat de Statenleden woensdag met commissaris van de koning Jetta Klijnsma om de tafel gaan.