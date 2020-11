Aly test een mogelijk coronavaccin: 'Eng? Nee hoor, wat heb ik te verliezen?'

"Ik moest mijn arm bloot maken en ik kreeg er een injectie in. Niets bijzonders", zegt Aly Drent uit Assen. "Ze brengen het onder de huid aan en ik kreeg hier een bult", zegt ze, terwijl ze naar haar linker bovenarm wijst. "Die is nog niet helemaal weg."

Chronisch ziek

Drent is ingeënt met het BCG-vaccin. Dit is een bestaand vaccin tegen tuberculose, waarvan bekend is dat het ook effect heeft op andere luchtweginfecties. Als blijkt dat het BCG-vaccin ook beschermt tegen corona, kan het ingezet worden om de tijd te overbruggen tot er een vaccin is dat specifiek werkt tegen het coronavirus. Wereldwijd zijn er meer dan 100 verschillende vaccins in ontwikkeling.

Ik dien graag de wetenschap." Aly Drent

"Dat sprak mij heel erg aan, met name omdat ik longpatiënt ben. En als blijkt dat ik minder klachten krijg dan teken ik daarvoor." Drent is chronisch ziek. Ze heeft onder meer astma en reuma. "Als ik covid krijg, kan ik daaraan sterven. Laat mij dan maar dat vaccin halen, in de hoop dat ik hier wat langer kan zijn."

Bang om proefkonijn te zijn is Drent niet. "Eng? Nee hoor, wat heb ik te verliezen? Ik dien graag de wetenschap."

Bijwerkingen

De 61-jarige Assense kan zich wel voorstellen dat anderen misschien huiverig zijn om zich te laten inenten. "Dat ik daar niet zo over denk, komt misschien doordat ik in de zorg werk."

Drent is 23 jaar werkzaam geweest in het UMCG als doktersassistente en betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek. Ze heeft vertrouwen in vaccins als middel om corona te bestrijden. "We weten er natuurlijk nog niet genoeg van om er uitsluitsel over te geven, maar we kunnen er wel achter komen door de vaccinatie te gaan halen."

Behalve een kleine bult op haar arm heeft Drent tot nu toe geen last van bijwerkingen van het BCG-vaccin. Elke week moet ze via een app vragenlijsten invullen over haar gezondheid. Ook moet ze het aangeven als ze getest is op corona. De onderzoekers houden haar zo een half jaar in de gaten.